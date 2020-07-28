У кого в Україні заберуть пенсії і кому не призначать в 60 років: головні умови

В Україні після верифікації пенсіонерів у частині з них можуть забрати виплати. Відповідно до закону, на це є ціла низка причин. Крім того, в наступному році стане суворішим і вимоги для тих, хто тільки буде виходити на заслужений відпочинок.

Детальніше про те, за що можуть забрати виплати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

За що можуть забрати виплату

якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

Це можуть підтвердити в ході верифікації. Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на заслужений відпочинок за фальшивими документами, або ж в документах є помилки.

"У разі виявлення недостовірних даних в документах і відомостях, на підставі яких було встановлено і / або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір і підстави для виплати пенсії переглядаються відповідно до закону без урахування таких даних", – йдеться в законі.

на весь час проживання пенсіонера за кордоном;

Чиновники в рамках перевірки також отримають інформацію про те, коли пенсіонер перетинав кордон і як довго перебував за межами країни. Якщо, наприклад, поїхати на кілька місяців, пенсія за цей період нараховуватись не буде.

в разі смерті пенсіонера;

в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

Згідно ст. 49 закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" передбачає: скасувати пенсію може не тільки суд, але і територіального підрозділу Пенсійного фонду. "Пенсія в тому числі припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", – пояснила OBOZREVATEL адвокат Діна Дрижакова.

Крім того, без допомоги від держави можуть залишитися переселенці, які змінюють своє місце проживання. На гарячій лінії Пенсійного фонду: якщо виявиться, що пенсіонер-переселенець живе не за офіційним місцем проживання, виплату скасують вже з наступного місяця. Так, у Фонді керуються постановою, згідно з яким пенсії виплачують тільки тим українцям, які проживають на підконтрольній території країни.

За що можуть не дати пенсію в 60 років

В Україні в 2020-му на пенсію в 60 років можуть вийти ті, хто має від 27 років стажу, в 63 роки – від 17 до 27 років стажу. Щоб вийти на заслужений відпочинок в 65 років, потрібно мати 16 років стажу. Щорічно такі вимоги будуть підвищувати на 12 місяців до тих пір, поки на пенсію в 60 років будуть виходити тільки ті, у кого не менше 35 років стажу.

Якщо ситуація не зміниться, і українці не відмовляться від тіньового заробітку, за підрахунками Міністерства соціальної політики, в 2028-м тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вчасно отримати виплату. Решті ж доведеться працювати довше. За оцінками Мінсоцполітики, через сім років близько 45% українців змушені будуть працювати до 63 або 65 років.

стаж українців МОП

Велика проблема – тіньова зайнятість. Близько чотирьох мільйонів українців працюють без офіційного оформлення, внески до Пенсійного фонду не платять. А ще мільйони частина зарплати отримують в конверті. Все це призводить до того, що на діючих пенсіонерів грошей просто не вистачає.

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