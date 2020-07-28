У кого в Україні заберуть пенсії і кому не призначать в 60 років: головні умови
В Україні після верифікації пенсіонерів у частині з них можуть забрати виплати. Відповідно до закону, на це є ціла низка причин. Крім того, в наступному році стане суворішим і вимоги для тих, хто тільки буде виходити на заслужений відпочинок.
Детальніше про те, за що можуть забрати виплати – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
За що можуть забрати виплату
якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;
Це можуть підтвердити в ході верифікації. Наприклад, якщо пенсіонер вийшов на заслужений відпочинок за фальшивими документами, або ж в документах є помилки.
"У разі виявлення недостовірних даних в документах і відомостях, на підставі яких було встановлено і / або здійснюється виплата пенсії, рішенням територіального органу Пенсійного фонду України розмір і підстави для виплати пенсії переглядаються відповідно до закону без урахування таких даних", – йдеться в законі.
на весь час проживання пенсіонера за кордоном;
Чиновники в рамках перевірки також отримають інформацію про те, коли пенсіонер перетинав кордон і як довго перебував за межами країни. Якщо, наприклад, поїхати на кілька місяців, пенсія за цей період нараховуватись не буде.
в разі смерті пенсіонера;
в разі неотримання призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;
Згідно ст. 49 закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" передбачає: скасувати пенсію може не тільки суд, але і територіального підрозділу Пенсійного фонду. "Пенсія в тому числі припиняється на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України", – пояснила OBOZREVATEL адвокат Діна Дрижакова.
Крім того, без допомоги від держави можуть залишитися переселенці, які змінюють своє місце проживання. На гарячій лінії Пенсійного фонду: якщо виявиться, що пенсіонер-переселенець живе не за офіційним місцем проживання, виплату скасують вже з наступного місяця. Так, у Фонді керуються постановою, згідно з яким пенсії виплачують тільки тим українцям, які проживають на підконтрольній території країни.
За що можуть не дати пенсію в 60 років
В Україні в 2020-му на пенсію в 60 років можуть вийти ті, хто має від 27 років стажу, в 63 роки – від 17 до 27 років стажу. Щоб вийти на заслужений відпочинок в 65 років, потрібно мати 16 років стажу. Щорічно такі вимоги будуть підвищувати на 12 місяців до тих пір, поки на пенсію в 60 років будуть виходити тільки ті, у кого не менше 35 років стажу.
Якщо ситуація не зміниться, і українці не відмовляться від тіньового заробітку, за підрахунками Міністерства соціальної політики, в 2028-м тільки близько половини (45%) 60-річних зможуть вчасно отримати виплату. Решті ж доведеться працювати довше. За оцінками Мінсоцполітики, через сім років близько 45% українців змушені будуть працювати до 63 або 65 років.
Велика проблема – тіньова зайнятість. Близько чотирьох мільйонів українців працюють без офіційного оформлення, внески до Пенсійного фонду не платять. А ще мільйони частина зарплати отримують в конверті. Все це призводить до того, що на діючих пенсіонерів грошей просто не вистачає.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, які народилися після 1 жовтня 1960-го.
Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.
Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.
Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.