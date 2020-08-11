У Києві восени можуть подорожчати квартири: озвучено умову

Літнє затишшя на ринку оренди житла в Києві триватиме ще кілька тижнів. А ось чи зростуть ціни восени, залежить від того, приїдуть до столиці студенти чи в Україні введуть дистанційне навчання.

Таку думку висловили рієлтори, йдеться в публікації "КП в Украине".

"Студенти з року в рік пожвавлюють ринок. Традиційно вони спочатку розбирають усі доступні варіанти, а потім уже і підвищують попит на квартири середнього цінового сегмента. Але що буде цього року, не знає ніхто. Якщо карантин знімуть, то буде зростання цін хоча б через те, що з ринку підуть бюджетні варіанти", – пояснила рієлторка Ірина Горбатенко.

Також на ринок житла можуть вплинути кілька тисяч квартир, які до карантину здавали подобово іноземцям. Із закриттям кордонів господарі виставили їх на довгострокову оренду за досить помірними цінами (на зниження ціни могли впливати маленький холодильник, відсутність духової шафи, мінімальний набір меблів).

"З огляду на ці обставини господарі такої нерухомості виставляли її навесні зі знижками. Але вони відразу попереджали, що після того, як карантин знімуть і туристи повернуться, вони знову почнуть здавати її подобово. Тобто такі квартири зняли легкі на підйом, не обтяжені сім'ями молоді орендарі, яким не потрібно після переїзду заново влаштовувати дітей у школу або дитячий садок. Але щойно в Україну знову почнуть їздити туристи, всіх цих орендарів виселять, і вже вони створять додатковий попит, що призведе до зростання цін. Правда, коли це трапиться, не знає ніхто", – додала рієлторка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні в Україні після обвалу цін на оренду під час карантину почали поступово дорожчати квартири. У Києві та великих містах, за оцінками експертів, зростання вже становить приблизно 10%. І черговий стрибок цін очікується вже у вересні.