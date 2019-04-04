|Економіка
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
Кольє з кристалами Swarovski Взяти участь
Приз
Реєстрація
СвітСпорт

/Особисті фінанси

У Києві третина субсидіантів провалила монетизацію: їм пригрозили забрати допомогу

472Читати матеріал російською

У Києві тільки 62% одержувачів монетизованих субсидій розрахувалися за споживання води за лютий.

Про це повідомив "Київводоканал" на своєму сайті. У компанії нагадали, що нарахована в грошовому вигляді субсидія повинна бути використана, в першу чергу, для оплати комунальних послуг.

Також в КП наголосили, що в разі несплати отриманих послуг протягом двох місяців департамент соціальної політики Київської міськдержадміністрації припинить надання субсидії.

Новини
Правила посилили: у кого в Україні заберуть субсидії
У Києві третина субсидіантів провалила монетизацію: їм пригрозили забрати допомогу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з закінченням опалювального сезону значно скоротиться кількість отримувачів субсидій. Зокрема, в групу ризику потрапили пенсіонери, які отримували президентські монетизовані субсидії.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Монетизація субсидій" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Монетизація субсидій
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
субсидіїУкраїнаКиїв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки