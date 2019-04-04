У Києві третина субсидіантів провалила монетизацію: їм пригрозили забрати допомогу

У Києві тільки 62% одержувачів монетизованих субсидій розрахувалися за споживання води за лютий.

Про це повідомив "Київводоканал" на своєму сайті. У компанії нагадали, що нарахована в грошовому вигляді субсидія повинна бути використана, в першу чергу, для оплати комунальних послуг.

Також в КП наголосили, що в разі несплати отриманих послуг протягом двох місяців департамент соціальної політики Київської міськдержадміністрації припинить надання субсидії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з закінченням опалювального сезону значно скоротиться кількість отримувачів субсидій. Зокрема, в групу ризику потрапили пенсіонери, які отримували президентські монетизовані субсидії.

До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій.

Кабінет міністрів з 1 січня запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий запустили з 1 березня.

Українці можуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

При цьому для того, щоб залишитися без допомоги, досить мати заборгованість по комуналці в розмірі від 340 грн як мінімум за один місяць.

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