У Києві середня зарплата різко зросла

Середня заробітна плата в Києві у липні 2019 року перевищила 15 тис. грн. Це на 18% вище, ніж у 2018 році.

Про це повідомляють в Департаменті економіки та інвестицій КМДА. "Згідно з останніми статистичними даними, середньомісячна заробітна плата в місті Києві становить 15 183 грн, що на 18% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Водночас до 6,7% скоротився рівень безробіття", — сказала директор департаменту Наталія Мельник.

За її словами, зросли й інші економічні показники. Наприклад, у столиці почали набагато більше будувати — за перше півріччя 2019 року обсяг будівельних робіт збільшився на 19,5%. А експорт та імпорт товарів зріс на 21,4% і 11,6% відповідно.

Зарплати в Києві Еспресо.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, також зросла і середня заробітна плата в Україні. Вона встановила новий максимум у гривнях і побила рекорд 2013 року в доларовому еквіваленті.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв українцям суттєве збільшення середньої зарплати протягом 2019 року.

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