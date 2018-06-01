У Києві підвищать тарифи на воду: коли і наскільки

Найближчим часом в Києві можуть бути підвищені тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.

Тарифи в столиці будуть підвищені після того, як це рішення буде затверджено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

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"Підвищення буде обов'язково, тому що вона затверджена, але остаточно затвердити повинна комісія НКРЕКУ. Ми чекаємо, коли комісія це затвердить. Це не прив'язано до 1 червня, це прив'язано до роботи самої комісії. Як тільки вона затвердить, далі буде публікація на сайті, в ЗМІ, і після цього вже буде підвищення. Там буде повне роз'яснення - як буде нараховуватися, з якого числа і таке інше", - повідомили в прес-службі.

На сьогоднішній день 1 куб.м холодної води для жителів столичних багатоповерхівок обходиться в 15,49 грн. З цієї суми 8,28 грн - це оплата за 1 куб.м водопостачання, 7,21 грн - за 1 куб. м водовідведення.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL.UA писав про те, що буде з тарифами на опалення та воду в Києві .

Також повідомлялося, що з червня 2018 року в Києві можуть підняти тарифи на холодну воду .