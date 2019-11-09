Головна Новини
9 листопада • оновлено в 11:33
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

У Кабміні заявили про підвищення пенсій: як виростуть виплати українців

2.5т Читати матеріал російською

В Україні з урахуванням інфляції (7,4%) і зростання середніх зарплат (близько 20%) в квітні 2020 го пенсії підвищать приблизно на 14%.

Так, як заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, підвищення відбудеться в квітні. Згідно із законом Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані по інфляції і середній зарплаті, пенсії українців знову перерахують. Розмір надбавки буде індивідуальним.

Пенсії в Україні

Пенсії в Україні

Новини
"Роздавати пенсії не будемо!" Богдан озвучив найближчі плани влади

Розрахунковий розмір виплати (без урахування надбавок) збільшать на певний відсоток. Цей відсоток порахують як суму половини інфляції за 2019 й і половини від зростання середньої зарплати.

Відзначимо, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, жінка з 40 роками стажу і мінімальною пенсією зараз може отримувати 156,4 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пенсія в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
пенсії підвищення пенсій
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
11
11
Смішно
0
Цікаво
20
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки