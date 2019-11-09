У Кабміні заявили про підвищення пенсій: як виростуть виплати українців

В Україні з урахуванням інфляції (7,4%) і зростання середніх зарплат (близько 20%) в квітні 2020 го пенсії підвищать приблизно на 14%.

Так, як заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, підвищення відбудеться в квітні. Згідно із законом Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані по інфляції і середній зарплаті, пенсії українців знову перерахують. Розмір надбавки буде індивідуальним.

Пенсії в Україні

Розрахунковий розмір виплати (без урахування надбавок) збільшать на певний відсоток. Цей відсоток порахують як суму половини інфляції за 2019 й і половини від зростання середньої зарплати.

Відзначимо, якщо українці з мінімальною пенсією мають повний стаж (для жінок – 30, для чоловіків – 35 років), вони мають право і на надбавку в розмірі не менше 1% прожиткового мінімуму. Наприклад, жінка з 40 роками стажу і мінімальною пенсією зараз може отримувати 156,4 грн.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

в Україні в 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відстрочили;

мінімальної пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

з 2019 року перерахунок буде відбуватися автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

питання підвищення пенсійного віку залишився актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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