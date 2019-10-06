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6 жовтня • оновлено в 17:51
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У Кабміні заявили про масову перевірку українців: як проведуть

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В Україні один з пріоритетів Кабінету міністрів - моніторинг і перевірка соціальних виплат (субсидії, пенсії тощо). Для цього уряду планує найближчим часом запровадити норми нового закону про верифікацію.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Ефективна адресна соціальна підтримка вимагає моніторингу, автоматизації та цифровізації, глибокої аналітики для якісного дизайну програм підтримки сімей. Внаслідок посилення адресності та консолідації фінансового ресурсу", – відзначається в програмі Кабміну.

Перевірку проводитимуть в три етапи. Перший буде проводити орган, до якого ви звернетеся за матеріальної виплатою. Наприклад, управління соціального захисту. Вони приймуть заяву, візьмуть всі необхідні для виплати документи, внесуть інформацію в єдину базу і тут же отримають дані з неї.

Скільки отримують українці на пенсії

Скільки отримують українці на пенсії

lviv.depo.ua

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Другий етап триватиме до тих пір, поки ви отримуєте гроші від держави. Наприклад, якщо зробили покупку на суму від 50 тис. грн (придбали машину), ця інформація потрапить до реєстру і ви позбудетеся права отримувати субсидію.

На кожного зберуть наступну інформацію:

  • ПІБ, стать, місце і дата народження;

  • паспортні дані та ІПН (якщо він є);

  • де зареєстрований, і де насправді проживає;

  • дані з різних реєстрів (наявність авто, нерухомості і т. д.);

  • де і скільки банківських рахунків відкрито і скільки коштів на них зберігається

Третій етап – перевірка тих, хто вже не отримує гроші від держави. Наприклад, ви знайшли роботу і більше не потребуєте в виплати по безробіттю. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші перестали виплачувати.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Пенсії військовим
Місце
Україна
Теги
пенсії субсидії підвищення пенсій
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Зеленая власть, ох, и сслуги.... Своим 40 000 мало,прожить не могу ,а старикам тотальную проверку заначек на похороны. А, БАНКОВСКУЮ ТАЙНУ ОНИ ЧТО ВТИХОРЯ ОТМЕНИЛИ?? Пора их за рейтинг брать и ...об стенку!
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васильевич василий
васильевич василий
Всех украинцев проверят на половое соответствие
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