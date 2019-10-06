У Кабміні заявили про масову перевірку українців: як проведуть

В Україні один з пріоритетів Кабінету міністрів - моніторинг і перевірка соціальних виплат (субсидії, пенсії тощо). Для цього уряду планує найближчим часом запровадити норми нового закону про верифікацію.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Ефективна адресна соціальна підтримка вимагає моніторингу, автоматизації та цифровізації, глибокої аналітики для якісного дизайну програм підтримки сімей. Внаслідок посилення адресності та консолідації фінансового ресурсу", – відзначається в програмі Кабміну.

Перевірку проводитимуть в три етапи. Перший буде проводити орган, до якого ви звернетеся за матеріальної виплатою. Наприклад, управління соціального захисту. Вони приймуть заяву, візьмуть всі необхідні для виплати документи, внесуть інформацію в єдину базу і тут же отримають дані з неї.

Скільки отримують українці на пенсії lviv.depo.ua

Другий етап триватиме до тих пір, поки ви отримуєте гроші від держави. Наприклад, якщо зробили покупку на суму від 50 тис. грн (придбали машину), ця інформація потрапить до реєстру і ви позбудетеся права отримувати субсидію.

На кожного зберуть наступну інформацію:

ПІБ, стать, місце і дата народження;

паспортні дані та ІПН (якщо він є);

де зареєстрований, і де насправді проживає;

дані з різних реєстрів (наявність авто, нерухомості і т. д.);

де і скільки банківських рахунків відкрито і скільки коштів на них зберігається

Третій етап – перевірка тих, хто вже не отримує гроші від держави. Наприклад, ви знайшли роботу і більше не потребуєте в виплати по безробіттю. Цей етап може тривати протягом трьох років після того, як гроші перестали виплачувати.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

В Україні в 2019 році повинні були запустити накопичувальні пенсії, рішення відстрочили;

Мінімальною пенсії не вистачає навіть на покупку найнеобхідніших товарів і послуг зі споживчого кошика;

З 2019 року перерахунок пройшов автоматично з урахуванням зростання зарплат і цін;

Питання підвищення пенсійного віку залишився актуальним, але розглянуть його тільки після 2028 року.

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