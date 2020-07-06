У Кабміні розповіли, що буде з тарифом на електроенергію для українців

В Україні не зміняться тарифи на електроенергію.

В Україні тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуться, зараз Кабінет міністрів не готує відповідні рішення.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславец. "У нас є різні сегменти ринку. Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як неодноразово зазначав прем'єміністр, ніхто не готує рішення про підвищення цього тарифу", – повідомила Буславець.

За словами політика, таке питання розглядати до підвищення соціальних стандартів, пенсій і прожиткового мінімуму не будуть. При цьому в інших сегментах ринку, додала в.о. міністра, ціноутворення може відбуватися за ринковими механізмами.

"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", – заявила Буславець.

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