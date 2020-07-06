У Кабміні розповіли, що буде з тарифом на електроенергію для українців
В Україні не зміняться тарифи на електроенергію.
В Україні тарифи на електроенергію для населення не змінюватимуться, зараз Кабінет міністрів не готує відповідні рішення.
Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявила в.о. міністра енергетики Ольга Буславец. "У нас є різні сегменти ринку. Я хочу заспокоїти наше населення, яке має затверджений тариф на електроенергію. Він незмінний вже з 2017 року. І, як неодноразово зазначав прем'єміністр, ніхто не готує рішення про підвищення цього тарифу", – повідомила Буславець.
За словами політика, таке питання розглядати до підвищення соціальних стандартів, пенсій і прожиткового мінімуму не будуть. При цьому в інших сегментах ринку, додала в.о. міністра, ціноутворення може відбуватися за ринковими механізмами.
"Я за ринкові правила, щоб ціна на ринку формувалася таким чином, щоб вона відповідала сьогоднішньому попиту і пропозиції", – заявила Буславець.
Як писав OBOZREVATEL:
Верховна Рада ухвалила закон "Про ринок електричної енергії", який мав змінити принцип доставки електрики споживачам з 1 липня 2019 року.
Запуск ринку мав призвести до справедливішого формування цін, однак через низький рівень конкуренції та скасування субсидій Кабмін вирішив "врятувати" ціни для споживачів, і ввести механізм ПСО.
Глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Валерій Тарасюк назвав "самообманом" низькі тарифи на електроенергію і заявив, що необхідно вирівняти ціни для населення і для промисловості.
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