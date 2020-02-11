У Кабміні різко змінили зарплату міністерки України у справах ветеранів: скільки отримала

Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда в січні 2020 року одержала у 8 разів меншу зарплату, ніж в грудні.
Виплати чиновниці склали 18,4 тис. гривень, тоді попереднього місяця вона отримала (з урахуванням новорічних премій) 158,7 тис. гривень. Про це повідомили в міністерстві у справах ветеранів, передають "Українські новини".
Зарплата Коляди
"Сума коштів, нарахована Коляді за січень, склала 18392 гривні, з них посадовий оклад – 12952 гривні, надбавка за вислугу років – 5400 гривень. Фактична сума, отримана міністеркою після утримання податків і зборів, склала 14805 гривень", – сказано у відповіді міністерства.
Зарплата в МінВОТ
"Українські новини"
Зарплата в МінВОТ
"Українські новини"
Зарплата першого заступника міністра Антона Колумбета склала 60450 гривень (у тому числі 30000 гривень – премія, 15000 гривень – надбавка за інтенсивність), заступників Олександра Терещенка – 42938 гривень (12000 гривень – премія, 18938 гривень – відпускні), Олексія Ільяшенка – 56000 гривень (у тому числі премія – 21000 гривень), Руслана Калініна – 54888 гривень (у тому числі премія – 26666 гривень) і держсекретаря Людмили Дараган – 73371 гривень (у тому числі надбавка за виконання особливо важливої роботи експерта реформ – 36642 гривень). Після сплати податків на руки чиновники отримали менші суми.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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