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11 лютого • оновлено в 11:04
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У Кабміні різко змінили зарплату міністерки України у справах ветеранів: скільки отримала

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Міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда в січні 2020 року одержала у 8 разів меншу зарплату, ніж в грудні.

Виплати чиновниці склали 18,4 тис. гривень, тоді попереднього місяця вона отримала (з урахуванням новорічних премій) 158,7 тис. гривень. Про це повідомили в міністерстві у справах ветеранів, передають "Українські новини".

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Зарплата Коляди

Зарплата Коляди

"Сума коштів, нарахована Коляді за січень, склала 18392 гривні, з них посадовий оклад – 12952 гривні, надбавка за вислугу років – 5400 гривень. Фактична сума, отримана міністеркою після утримання податків і зборів, склала 14805 гривень", – сказано у відповіді міністерства.

Зарплата в МінВОТ

Зарплата в МінВОТ

"Українські новини"

Зарплата в МінВОТ

Зарплата в МінВОТ

"Українські новини"

Зарплата першого заступника міністра Антона Колумбета склала 60450 гривень (у тому числі 30000 гривень – премія, 15000 гривень – надбавка за інтенсивність), заступників Олександра Терещенка – 42938 гривень (12000 гривень – премія, 18938 гривень – відпускні), Олексія Ільяшенка – 56000 гривень (у тому числі премія – 21000 гривень), Руслана Калініна – 54888 гривень (у тому числі премія – 26666 гривень) і держсекретаря Людмили Дараган – 73371 гривень (у тому числі надбавка за виконання особливо важливої роботи експерта реформ – 36642 гривень). Після сплати податків на руки чиновники отримали менші суми.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов нещодавно знову поскаржився на зарплати у Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади. За його словами, таксисти заробляють більше, ніж чиновники.

  • Милованов також поскаржився на свою заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують у Кабміні, "підштовхують до корупції".

  • Прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

  • У результаті міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 до 111 тисяч гривень.

  • Керівництво Міністерства культури України виписало собі зарплат і премій за підсумками грудня на суму понад 2 мільйони гривень.

  • Зокрема рекордні 497,7 тисячі гривень отримав Державний секретар Міністерства культури Ростислав Карандєєв. При цьому перший заступник міністра культури Анатолій Максимчук отримав 405 тисяч гривень, заступниця міністра Ірина Подоляк – майже 395 тисячі гривень.

  • Голова Міністерства культури України Володимир Бородянський пояснив виплату високих зарплат і премій керівництву відомства у грудні тим, що державна служба має пропонувати фахівцям винагороду, не нижчу за середню медіану ринку.

  • Кабінет міністрів України прив'язав зарплати міністрів і інших топ-керівників до середньої зарплати по країні.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Зарплати в Україні Декларації про доходи чиновників
Особа
Оксана Коляда
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів України Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб зарплата
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Пети Moщи
Пети Moщи
Это типа сама может уйдёт, тьфу
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