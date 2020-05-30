У Кабміні пропонують в два рази підняти норму споживання газу: у кого злетять суми в платіжках

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища пропонує в два рази підвищити норматив споживання газу (по ньому платять ті, у кого немає лічильників) і розділити його по сезонах. В "холодну" пору року, згідно з пропозицією відомства, українцям доведеться платити за газ в кілька разів більше.

Про це йдеться в опублікованому на сайті міністерства проєкті постанови. Наприклад, зараз сім'я з трьох осіб в квартирі без центрального гарячого водопостачання, з газовою плитою і центральним опаленням в місяць платить близько 49 грн за блакитне паливо. За новими правилами ця ж сім'я буде платити за діючими тарифами 64 грн з квітня по вересень і 108 грн – з жовтня по березень. Тобто на півроку платіжки виростуть в два рази.

Тільки газова плита:

Зараз: 3,28 кубометра за людини.

За новим пропозицією:

з квітня по вересень – 5,2 кубометра на людину;

з жовтня по березень – 7,6 кубометрів на людину;

Тільки газова плита, але немає гарячої води:

Зараз: 5,39 кубометрів на людину.

За новим пропозицією:

з квітня по вересень – 7,1 кубометра на людину;

з жовтня по березень – 12 кубометрів на людину;

Є газова плита і газова колонка:

Зараз: 10,49 кубометра на людину;

За новим пропозицією:

з квітня по вересень – 16,3 кубометра на людину;

з жовтня по березень – 27 кубометрів на людину;

"Проблемою на сьогодні є відсутність 100% комерційного обліку природного газу для населення, що проживає в квартирах і приватних будинках і наявність економічно обґрунтованих норм споживання природного газу, що в свою чергу призводить до безоплатного використання газу побутовими споживачами в розмірі 2,6 млрд грн на рік", – йдеться в порівняльній записці проекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" зобов'язали продавати блакитне паливо за регульованим тарифом до 1 травня 2021 року виробникам теплової енергії та до 1 липня 2020-го – простим українцям. Таким чином, повноцінний запуск ринку газу з 1 травня 2020 року скасували.

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