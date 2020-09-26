У Кабміні пообіцяли по 1,5 млн для кожної сім'ї загиблих у катастрофі Ан-26

В Україні члени сімей курсантів і членів екіпажу, які загинули в катастрофі Ан-26, отримають матеріальну допомогу в розмірі 1,5 млн грн.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 26 вересня. Згідно із законом сім'я має право на матеріальну допомогу в розмірі 750 прожиткових мінімумів, зараз це трохи більше ніж 1,5 млн грн.

Також прем'єр-міністр доручив профільним відомствам розібратися, чи були застраховані члени екіпажу і курсанти та простежити, щоб право їхніх сімей на матеріальну підтримку дотримувалося.

На засіданні Кабміну також ухвалили рішення:

відсторонити на час розслідувань усіх, хто організовував навчальний політ;

до з'ясування обставин заборонити навчальні польоти на всіх літаках Ан-26 і аналогах;

за місяць розібратися в причинах і зробити звіт.

"Сьогодні ухвалюємо рішення про створення держкомісії. Очолить віцепрем'єр Олег Уруський, там будуть міністр оборони, глава МВС, СБУ, Державіаслужби, перший заступник секретаря РНБО, глава Харківської ОДА, заступник голови Офісу президента, міністр охорони здоров'я та інші. До 25 жовтня дадуть звіт. Усі члени комісії вже працюють на місці", – заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL: