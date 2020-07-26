У Кабміні пообіцяли підвищити пенсії українцям: озвучені суми і терміни

Наступна програма з підвищення пенсій в Україні планується в 2021 році.

Про це повідомила в студії програми "Україна ввечері" на телеканалі "Україна 24" пані міністр соціальної політики України Марина Лазебна, пояснивши, що вони залежать від підвищення мінімальної заробітної плати.

"Якщо буде підвищено мінімальну заробітну плату, то у нас в січні, наприклад, вона складе шість тисяч гривень. Це означає, що для людей, яким 65 років, і у чоловіка 35 років стажу, а у жінки – 30, мінімальна пенсійна виплата становитиме 2400 гривень. Якщо зарплата мінімальна буде підвищена з липня, то ці параметри будуть – 2600", – зазначила Лазебна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лазебна повідомила, що Мінсоцполітики готує програму підвищення пенсійних виплат у 2021 році. Її планують показати українцям у серпні.