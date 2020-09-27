У Кабміні анонсували нову пенсійну реформу: що чекає українців

В Україні планують об'єднати солідарну і накопичувальні пенсійні системи і введуть додатковий внесок для працівника.

Такі плани в ефірі "Українського радіо" анонсувала глава міністерства соцполітики Марина Лазебная. "Ми пропонуємо збалансувати солідарну систему накопичувальним рівнем. Це коли у тебе є власний накопичувальний рахунок, на який щомісяця ти і твій роботодавець платите внески", – пояснила Лазебна.

На перших етапах роботи з зарплати співробітника будуть віднімати 2% і відкладати суму на особливий рахунок. В результаті внески дозволять людям, які вийшли на пенсію, отримувати більш високі виплати. Лазебная пояснила, чому колишня система нарахування пенсій не може цього зробити сама.

"Якщо в державі нічого не зміниться, і буде тільки солідарний рівень пенсійного забезпечення, то навіть з великою офіційною зарплатою, виплатою внесків і придбанням стажу, пенсія буде 20-30% від зарплати. Наприклад, зарплата 10 000 гривень – це 3 000 пенсії" , – додала міністр.

Пенсійна реформа в Україні вже запущена. Діє Міністерство соціальної політики. Пенсійний фонд поповнюється за рахунок податків. Однак цього мало, і в ПФУ постійний дефіцит.

Проблему має вирішити накопичувальна система нарахування пенсії. Тоді українців зобов'яжуть самим накопичувати на пенсію. При цьому збір податків в ПФУ теж нікуди не дінеться.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні пенсії з 2021 року будуть щорічно індексувати 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати.

Українці після виходу на пенсію отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця року.

Якщо людина має не менш ніж 15 років страхового стажу, але його не досить для виходу на пенсію, то вона має право на тимчасову соціальну допомогу від держави.

В Україні дефіцит Пенсійного фонду (ПФУ) у 2021 році досягне рекордної позначки. Без кардинальних змін ситуація погіршуватиметься доти, доки вся солідарна система не виявиться під загрозою банкрутства.