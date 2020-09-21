У Кабміні анонсували доступну іпотеку для 30 тисяч українських сімей

Уряд України у 2021 році збирається закласти до бюджету програму з надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наступного року ми будемо готові передбачити надання іпотечних кредитів для 30 тисяч сімей. Ми докапіталізуємо нову установу, яка зможе надавати іпотечні кредити, а також надавати фінансовий лізинг, кредит. Тобто, це будівництво житла", – сказав Марченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, деякі банки вже почали пропонувати українцям іпотеку під 10%. Однак кредити даються з низкою особливих умов, через що відсотки значно зростають.

16 вересня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон №3640, яким до 21 квітня 2021 року заборонила забирати іпотечне житло, придбане на валютні кредити.