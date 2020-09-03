У голови банку 'Аркада' відбулися обшуки: перші подробиці

У голови правління банку "Аркада" Тетяни Ковальчук 3 вересня відбулися обшуки.

Про це повідомили власні джерела OBOZREVATEL. Ймовірно, слідчі дії можуть бути пов'язаними з тим, що нещодавно Національний банк України визнав банк "Аркада" неплатоспроможним.

Банк віднесли до такої категорії, мотивуючи тим, що його капітал впав нижче від нормативного рівня і став негативним через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки на вулиці Ольгинській у Києві.

Банк надав зазначену нерухомість як заставу за кредитом, залученим пов'язаною з банком компанією-забудовником, і втратив її через несвоєчасне обслуговування боргу забудовником.

За даними НБУ, на момент укладення кредитного договору оціночна вартість будівлі перевищувала 620 млн грн (майже 27% від усіх активів банку).

"НБУ, вивчивши матеріали про переоформлення права власності на об'єкт (договір застави, кредитний договір та додатки до нього), звернувся до Національної поліції України із заявою з приводу неправомірних дій посадових осіб банку і проханням зберегти зазначену нерухомість", – повідомив регулятор.

Водночас українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливої розтрати 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада". Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що розслідування ведеться за статтями про привласнення майна та зловживання владою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді, чому зупинено будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".

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