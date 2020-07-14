У "слуги народу" помітили брендовий годинник за 15,5 тисячі євро. Фотофакт

У нардепа від "Слуги народу" Кисіля помітили дорогий годинник.

У глави транспортного комітету Верховної Ради, нардепа від "Слуги народу" Юрія Кисіля помітили брендовий годинник вартістю понад 15 тисяч євро (близько півмільйона гривень).

Дорогий аксесуар виготовлений зі сталі та золота. Про це повідомили в Telegram-каналі "Темний лицар", опублікувавши фото.

"Хочемо привітати главу транспортного комітету Ради Юрія Кисіля з цінним надбанням. Сталь/золото Ulysse Nardin Maxi Marine Chronometer Steel/Glod. Ціна: від €15,5 тисячі", – йдеться в повідомленні.

Годинник Кисіля

Зазначається, що годинник Киселя – найдорожча така версія з колекції Maxi Marine Chronometer. Вставка із золота у них є в коричневому каучуковому браслеті. Також золоті в аксесуарі застібка, безель, заводна головка та гвинти годинника.

"Прохання не забути внести в декларацію", – підкреслили в замітці.

Скриншот повідомлення (Telegram-канал "Темний лицар")

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на руці генпрокурорки Ірини Венедиктової помітили елітний годинник Hublot, вартість якого сягає 10 тис. євро. Її запідозрили в невнесенні дорогого аксесуара в декларацію, проте вона спростувала факт володіння цінною річчю.