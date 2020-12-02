У "Феофанії" розкрили вартість лікування Зеленського та Єрмака

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Особисті фінанси
9,0 т.

  • Вартість лікування глави держави не відрізняється від вартості лікування звичайного пацієнта

  • На облаштування палати гроші додатково лікарня не витрачала

Зеленський і Єрмак лікувалися від коронавірусу у 'Феофанії'

Вартість лікування президента України Володимира Зеленського та керівника його офісу Андрія Єрмака в лікарні "Феофанія" така ж, як і у випадку зі звичайним громадянином.

Про це йдеться у відповіді медичного закладу на запит "Радіо Свобода", у якому зазначається, що в середньому для пацієнтів із коронавірусом це коштує 7,8 тисяч гривень.

Водночас сума може змінюватися залежно від тяжкості перебігу хвороби.

"Вартість лікування кожного громадянина України з коронавірусною хворобою (COVID-19), зокрема й президента України або голови Офісу президента України, незалежно від статусу, становить у середньому 7800 гривень і може змінюватися відповідно до тяжкості перебігу й стадії захворювання", – пояснили у "Феофанії".

Окремий підрахунок лікування Зеленського та Єрмака в лікарні не проводили.

Також наголошується, що для облаштування робочої зони глави держави додаткові гроші не витрачалися. "Приміщення для лікування й роботи президента України передбачено проєктом будівлі", – додали в лікарні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у листопаді захворіли на коронавірус. Вони лікувалися у "Феофанії". Раніше з'ясувалася вартість перебування в цій лікарні.

Наприкінці листопада Зеленський і Єрмак вилікувалися від коронавірусу.

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