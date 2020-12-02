У "Феофанії" розкрили вартість лікування Зеленського та Єрмака
Вартість лікування глави держави не відрізняється від вартості лікування звичайного пацієнта
На облаштування палати гроші додатково лікарня не витрачала
Вартість лікування президента України Володимира Зеленського та керівника його офісу Андрія Єрмака в лікарні "Феофанія" така ж, як і у випадку зі звичайним громадянином.
Про це йдеться у відповіді медичного закладу на запит "Радіо Свобода", у якому зазначається, що в середньому для пацієнтів із коронавірусом це коштує 7,8 тисяч гривень.
Водночас сума може змінюватися залежно від тяжкості перебігу хвороби.
"Вартість лікування кожного громадянина України з коронавірусною хворобою (COVID-19), зокрема й президента України або голови Офісу президента України, незалежно від статусу, становить у середньому 7800 гривень і може змінюватися відповідно до тяжкості перебігу й стадії захворювання", – пояснили у "Феофанії".
Окремий підрахунок лікування Зеленського та Єрмака в лікарні не проводили.
Також наголошується, що для облаштування робочої зони глави держави додаткові гроші не витрачалися. "Приміщення для лікування й роботи президента України передбачено проєктом будівлі", – додали в лікарні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський та Андрій Єрмак у листопаді захворіли на коронавірус. Вони лікувалися у "Феофанії". Раніше з'ясувалася вартість перебування в цій лікарні.
Наприкінці листопада Зеленський і Єрмак вилікувалися від коронавірусу.