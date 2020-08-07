У другій половині літа аптеки роблять знижки до 40%

Коли настає сезон відпусток, українці не часто заглядають до аптечок та перевіряють запаси лікарських препаратів у залишку. Та турбота про здоров’я важлива у будь-яку пору року, саме тому фармацевтичні бренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" проводять акцію "Стиглі знижки літні ціни" із вигодою до 40%*. Спеціальні пропозиції роботизованих аптек достигли, як врожай — в другій половині літа, та тривають з 16 липня по 30 серпня 2020 року включно.

Як соціально відповідальні фармбренди, "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" знижують вартість лікарських препаратів, дитячих пюре та каш, а також різних засобів гігієни: підгузків, прокладок, пелюшок для дорослих і силіконових накладок для годування молодим мамам. Людям, які хворіють на цукровий діабет, в цей період можна придбати системи контролю рівня глюкози у крові зі знижкою 100 гривень. Роботизовані аптеки також включили в акцію препарати від печії, алергії, захворювань вен, які мають попит влітку. Знижки на різні позиції відрізняються та діють тільки на безрецептурні лікарські засоби. Щоб дізнатись про перелік акційних позицій, можна звернутись до провізора роботизованої аптеки.

Фармбренди "Аптека АНЦ", "Благодія", "Аптека Шар@" та "Аптека Копійка" пропонують купувати акційні позиції в точці продажу або замовляти** через аптечну довідку за номером 5900. В Україні ще не прийняли закон про онлайн торгівлю лікарськими засобами, тому аптеки дистанційно через довідковий сервіс пропонують робити лише попереднє замовлення, яке потім можна забрати в точці продажу. Клієнт називає найменування товарів та вказує адресу аптеки, куди йому зручно під'їхати. Співробітники аптеки опрацьовують замовлення, а клієнт отримує повідомлення на свій номер телефону, коли покупки можна оплатити й забрати.

Нагадуємо, акція роботизованих аптек розпочалась 16 липня та триває до 30 серпня 2020 року. Відвідувачі можуть зекономити до 40% на звичних товарах. Спецпропозиція включає великий асортимент позицій для покупців різного віку та потреб, щоб аптечні покупки стали більш вигідними для мешканців України.

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*Інформацію про ціну на товар до та після застосування знижки, співвідношення до попередньої ціни реалізації, асортимент продукції, на який надаються знижки, а також відсоток знижки можна дізнатися у провізорів аптек. Під знижкою мається на увазі зниження звичайної ціни реалізації на акційний товар до 40%.

**Мається на увазі попереднє замовлення, придбання здійснюється у місцях продажу.