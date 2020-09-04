У частини українців перестав працювати Приват24

В Україні частина користувачів Приват24 не можуть отримати доступ до онлайн-банкінгу: зі збоями працює як банківський додаток, так і сайт фінансової установи.

Про це OBOZREVATEL розповіли клієнти банку. "З комп'ютера не можу зайти, додаток дуже довго висне", – розповідає один з клієнтів. Також на роботу банку скаржаться і в соціальних мереж.

У Приват24 виник збій

Доступ до Приват24 зник

Українці не можуть потрапити в Приват24 facebook.com/irina.kasianova.5

Додаток Приват24 не працює

В роботі Приват24 стався збій facebook.com/anton.dvorzhak

OBOZREVATEL звернувся за коментарем до прес-служби банку. Також ми зателефонували на гарячу лінію фінансової установи. Там пообіцяли передзвонити і уточнити причини можливого збою.

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