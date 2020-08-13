У Білорусі бізнесмени запустили флешмоб: міліціонерам заплатять за звільнення

У Білорусі підприємці з IT-сфери запропонували матеріальну допомогу співробітникам міліції і спецслужб, якщо вони вирішать звільнитися, аби не брати участь у жорстких розгонах протестів. Також вони обіцяють допомогти знайти нову роботу. А силовики анонімно назвали суму, за яку готові піти зі служби.

Обіцяють гроші та навчання новій професії

Бізнесмени хочуть допомогти тим правоохоронцям, які змушені підкорятися наказам через проблеми з фінансами і страх залишитися без роботи.

Одним з перших звернення записав співзасновник і голова білоруського стартапу з автоматизації документообігу PandaDoc Микита Мікадо.

"Звертаюся до силовиків, військових Республіки Білорусь. Друзі, зараз дуже складно перейти на бік добра. Однак, якщо причиною цього є те, що є якісь фінансові складності, звертайтеся, я буду радий допомогти", – сказав Мікадо у відеозверненні в Facebook 12 серпня.

Також Мікадо попросив інших успішних айтішників-мільйонерів зробити те ж саме. "Можливо вийти зробити так, що велика кількість людей перестануть бити жінок, дітей і вести війну проти власного народу", – сказав Мікадо.

Підприємець Микита Мікадо запропонував матеріальну підтримку звільнилися силовика Facebook / Микита Мікадо

Також відео записав колега Мікадо, підприємець Сергій Барисюк. Він сказав, що не повірив би, якби ще два тижні тому йому сказали, що він зробить таку заяву.

"Я хочу звернутися до силовиків Республіки Білорусь. За останній час я бачив багато насильства на вулицях. Я прекрасно розумію, що ви не можете не виконати наказ. Але при цьому не розумію тієї жорстокості, яку я бачу. І якщо є гра, в яку потрібно грати за цими правилами, то є два вибори: грати в неї, або не грати. Не грати – значить звільнитися з того місця, де ви зараз працюєте. Я розумію, що у когось є сім'ї, у когось це була мрія, у когось є фінансові зобов'язання, які потрібно виконувати. Хтось хотів поклеїти нові шпалери у будинку, полагодити машину, назбирати дітям на комп'ютер. Складно вибирати між вашими планами і, напевно, вашою совістю. Якщо це основна проблема, то вона вирішувана. Я бачу, що білоруси готові допомагати один одному. І в тому числі я готовий допомагати вам, якщо ви хочете зробити вибір, але при цьому ви стоїте перед фінансовими зобов'язаннями. Я готовий персонально підтримати як мінімум десять сімей в цей перехідний період, якщо ви вирішите покинути ваші місця роботи, поки ви будете шукати нове ", – сказав Барисюк.

Бізнесмен також сказав, що впевнений – білоруси допоможуть знайти міліціонерам нову роботу, а товариші по службі не засудять тих, хто звільнилися, і будуть їх поважати.

Їх підтримав білоруський айтішник Макс Усачов. Він запропонував допомогу в навчанні мовам програмування до рівня, достатнього, щоб почати заробляти $500 в місяць і більше.

"Я вірю, що серед органів правопорядку є дійсно гідні і чесні люди, готові служити своєму народові. Хтось із них боїться, боїться не послухатися наказу або піти і не прогодувати свою сім'ю. Давайте допоможемо таким людям. Від себе гарантую допомогу в навчанні базовим принципам програмування та програмування на Python від нуля до рівня, коли ви зможете заробляти реальні $500 і більше", – написав Усачов.

Айтішник запропонував навчати білоруських міліціонерів програмування Facebook / Макс Усачов

Скільки потрібно міліціонерам

Білоруський телеканал Белсат в Telegram з посиланням на джерела в міліції повідомив, що деякі силовики дійсно готові звільнятися, якщо їх "підстрахують" матеріально.

"У нас є такий інсайд від міліції: "Дуже втомилися. Якщо люди продовжать виходити, не витримаємо. Ініціюйте створення фонду і обіцяйте кожному, хто звільниться, його річний оклад – приблизно 12000 рублів (близько 134 тис. гривень або $4900) одноразово і все, міліція здасть, близько 1000 чоловік звільняться", – сказано в повідомленні.

Міліціонери назвали суму, скільки потрібно допомоги, щоб вони звільнилися Telegram / Белсат

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі поширили відеозвернення колишніх співробітників силових структур Білорусі, які викидають свою форму на знак протесту проти жорсткого розгону активістів.

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