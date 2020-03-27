У банках Росії почалася паніка через заяву Путіна і коронавірус

Російські банки поскаржилися на паніку серед вкладників. Люди масово звертаються до установ з вимогою розірвати договори і повернути їм гроші.
Причина цього – у недавньому зверненні президента РФ Володимира Путіна, який оголосив про введення нового податку на вклади (в розмірі 13% від суми нарахованих відсотків). Про це йдеться в листі Асоціації банків Росії до голови Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної, передає РБК.
У Росії забирають гроші з банків
"Російські банки з 25 березня зіштовхнулися зі зростанням заяв клієнтів про закриття вкладів і видачі готівки з рахунків. Поведінка клієнтів викликано заявою президента Володимира Путіна про необхідність стягувати податок з процентних доходів за вкладами на суму від 1 млн руб.", – сказано в публікації.
Банкіри побоюються, що "набіг" на банки лише лише починається і пік по-справжньому масового відтоку вкладів попереду.
Також банки зажадали виділити їм грошей на випадок ймовірного відтоку, який пов'язаний з неповерненням кредитів через епідемію коронавірусу в РФ. Зокрема, вони відзначили, що беззаставні кредитні лінії для банків зараз діють лише для 11 системно значимих (рівня "Ощадбанку", ВТБ і "Альфа-Банку"), тоді як в Росії зараз працюють 436 кредитних організацій, в тому числі 396 банків. Всі вони знаходяться під загрозою.
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