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27 березня • оновлено в 10:53
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/ Особисті фінанси

У банках Росії почалася паніка через заяву Путіна і коронавірус

5.3т
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Російські банки поскаржилися на паніку серед вкладників. Люди масово звертаються до установ з вимогою розірвати договори і повернути їм гроші.

Причина цього – у недавньому зверненні президента РФ Володимира Путіна, який оголосив про введення нового податку на вклади (в розмірі 13% від суми нарахованих відсотків). Про це йдеться в листі Асоціації банків Росії до голови Центробанку РФ Ельвіри Набіулліної, передає РБК.

У Росії забирають гроші з банків

У Росії забирають гроші з банків

"Російські банки з 25 березня зіштовхнулися зі зростанням заяв клієнтів про закриття вкладів і видачі готівки з рахунків. Поведінка клієнтів викликано заявою президента Володимира Путіна про необхідність стягувати податок з процентних доходів за вкладами на суму від 1 млн руб.", – сказано в публікації.

Банкіри побоюються, що "набіг" на банки лише лише починається і пік по-справжньому масового відтоку вкладів попереду.

Також банки зажадали виділити їм грошей на випадок ймовірного відтоку, який пов'язаний з неповерненням кредитів через епідемію коронавірусу в РФ. Зокрема, вони відзначили, що беззаставні кредитні лінії для банків зараз діють лише для 11 системно значимих (рівня "Ощадбанку", ВТБ і "Альфа-Банку"), тоді як в Росії зараз працюють 436 кредитних організацій, в тому числі 396 банків. Всі вони знаходяться під загрозою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту в Європі.

  • Від розриву угоди з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. Серед лідерів падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • В Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • Лише за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією та обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

  • Після звернення президента Росії Володимира Путіна до росіян з приводу епідемії коронавірусу В РФ курс рубля в середу, 25 березня, впав нижче 79 руб./$.

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Автор
Андрій Довгань
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Чубатые, так в банках паника или у вкладчиков??? Вы уж разберитесь, а то нам не до сукккккккк......))))
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Sam Vik
Sam Vik
Бачурин Андрей, тебе, убогому невдомек, что паника вкладчиков - это кирдык банку?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Паника в России ,а свербит у кастреголовых..парадокс однако)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Да,да,я только что 100 мильонов снял)))
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Економіка Особисті фінанси

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