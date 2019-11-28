Ушестеро менша, ніж у попередника: голова "Укравтодору" розповів про свою зарплату

Зарплата нового керівника Укравтодору Олександра Кубракова складає 24 тис. грн на місяць.

Про це він повідомив під час інтерв'ю, передає "Ліга.Бізнес", а також розповів про заробітки свого попередника Славоміра Новака. "Оклад – 24 000 грн. Я не хочу це все коментувати. Розумію, що зараз такі можливості у держави", – сказав Кубраков.

Коментуючи зарплату свого попередника Славоміра Новака, яка становила майже 150 000 грн на місяць, глава "Укравтодору" зазначив: "Йому якось там преміями дуже сильно додавали і виходила інша зарплата. Я ще не уточнював, який у нього був оклад, премії, але думаю, що більше". Виходить, що зарплата нового керівника "Укравтодору" менша вшестеро, ніж у попередника.

Відповідаючи на питання, як він погодився на таку зарплату, Кубраков сказав, що у нього є бізнес, "який приносить пасивний дохід". "Цього року отримую чималі дивіденди, ви їх побачите в декларації. Я усвідомлено три роки йшов до цього. Можу собі зараз дозволити працювати щонайменше кілька років у такому режимі й нормально існувати", – сказав керівник "Укравтодору" в інтерв'ю.

Зарплата Кубракова

Як повідомляв OBOZREVATEL, члени правління "Укрзалізниці" в 2019 році отримували зарплату 743 тис. гривень на місяць, а члени наглядової ради – 588 тис. гривень на місяць.

В Україні нові міністри отримали свою першу зарплату – переважно їхні доходи виявилися нижчими, як порівняти з платнею попередників. Менше за всіх за вересень отримав міністр економіки Тимофій Милованов – 15,1 тис. гривень. Водночас його попередник Степан Кубів у липні заробив 43,3 тис. гривень.

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