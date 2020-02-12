Ціни в СРСР: що можна було купити на зарплату в умовах дефіциту

Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Правда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає зрозуміло, що крім найпростіших продуктів грошей мало на що вистачало.

Про це йдеться в публікації на Leprechaun.land, в якій порівняли доходи громадян з цінами в магазинах під час так званого "застою" в 1975-1985 роках.

В якості ілюстрації там взято фотографію зі звичайного продуктового радянського магазину. Привертають увагу полиці з вкрай малим асортиментом товарів (чотири види консервів і кілька трилітрових банок з овочами) і оголошення: "Горілка за талонами".

Ціни в СРСР

Середній дохід для різних категорій населення:

40 руб. – інститутська стипендія;

70 руб. – зарплата медсестри;

70-130 руб. – з/п молодого фахівця;

200 руб. – середня з/п по країні;

300 руб. – дохід підполковника ВС;

450 руб. – з/п секретаря обкому партії;

600 руб. – дохід міністра.

Варто відзначити, що зарплати як правило були жорстко фіксованими, так що заробляти більше держава своїм громадянам не давала. Отже, в результатах своєї праці мало хто був по-справжньому зацікавлений.

За одну копійку можна було зробити покупку: стакан газованої води, коробку сірників.

Ціни в СРСР

Якщо в кишені було 3 копійки, можна було купити склянку квасу або проїхатися на трамваї.

Ціни в СРСР

За 10 копійок можна було купити кілограм картоплі або стаканчик ягідного морозива (міфічне "найсмачніше морозиво" – об'єкт особливої любові фанатів СРСР).

11 копійок коштував біляш або ескімо на паличці. Півлітровий пакет молока коштував тоді 16 копійок, стільки ж – буханець житнього хліба.

Ціни в СРСР

Пачка сигарет "Космос" коштувала 70 копійок. Відчутно дорого в порівнянні з "класичною" зарплатою в 120 рублів.

Ціни в СРСР

За 2,15 рублів можна було придбати платівку в щільному конверті або два комплексних обіду в їдальні. Абонентська плата за телефон становила 1,5 руб. в місяць.

До речі, платівка ця, швидше за все, була б виробництва фірми грамзапису "Мелодія". Ціни на іноземні пластинки або їх копії в порівнянні з середніми зарплатами буквально йшли в космос.

Ціни в СРСР

Свідчення цьому – ціна за 60-хвилинну касету цілих 4 рубля. "За ті ж гроші можна було пообідати в ресторані або купити авіаквиток Краснодар-Геленджик", – відзначають в публікації.

Ціни в СРСР

Звичайний "Кубик Рубіка" коштував дуже дорого – 10 рублів.

Ціни в СРСР

Далі йдуть речі, які разом з ростом ціни переходили в розряд дефіциту. Велосипед "Орлятко" коштував 39 руб. Більш модний "Салют" коштував вже 84 руб.

Ціни в СРСР

Акустична гітара Cremona коштувала 70 рублів.

Ціни в СРСР

У 96 руб. обходився килим розміром 220 см на 137 см, що "прикрашав" стіни радянських квартир. Насправді їх вішали від звичайної бідності життя і загальної убогості радянських осель. Щоб їх купити, багатьом радянським громадянам доводилося годинами стояти в чергах.

Ціни в СРСР

З розряду справжнього дефіциту – магнітофон "Електроніка 302". За нього потрібно було заплатити 155 руб., в півтора рази дорожче, ніж за фотоапарат "Зеніт" з професійним об'єктивом.

Ціни в СРСР

Мотоцикл "Іж-Планета-3" – 670 руб. Майже в цю ж суму обійшовся б ламповий кольоровий телевізор.

Ціни в СРСР

Москвич-412 коштував в кінці 70-х рр. близько 5000 руб. При цьому однокімнатна кооперативна квартира обійшлася б в 3-4 тис. руб.

Ціни в СРСР

ВАЗ-2106 коштував вже 7200 рублів.

Ціни в СРСР

"Елітна" ГАЗ-24 "Волга" в СРСР коштувала 9000 рублів.

Ціни в СРСР

Як повідомляв OBOZREVATEL, в епоху СРСР існували пропагандистські твердження, що нібито радянські громадяни отримували краще в світі освіта і медичне обслуговування. Видання "Медуза" розвіяло найвідоміші міфи про життя в Радянському Союзі в "золотий вік", який припав на 1970 – 80-і роки.

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