У Києві підняли ціни на таксі: у чому причина та коли подешевшають

У Києві деякі служби таксі з 12 травня, першого етапу послаблення карантину, підвищили ціни на послуги перевезення щонайменше удвічі.

Про це активно пишуть українці на своїх сторінках у соцмережах. За їхніми словами, таке підвищення особливо помітне в ранкові та вечірні години пік, а також у разі різкої зміни погоди.

"У середу зранку (13 травня. – Ред.) тариф стандарт був звичайний, 120 грн. Але виїхати за ним було просто нереально через великий попит. Я підняв ціну до 180 грн. Таксист казав, що зранку у нього було 150 замовлень", – розповів OBOZREVATEL киянин Віталій.

"З Ірпеня до Києва просять 100 грн, хоча зазвичай в годину пік беруть 50 грн. Працювати вже можна, але дістатися на роботу майже неможливо. Таксі з Героїв Дніпра до Палацу спорту – 150-170 грн в один бік. Для людей, які живуть в Ірпені, а офіс десь на Лівобережці – це взагалі пекло. У мене був один попутник, який їхав із Ірпеня до Бесарабки, а потім годину йшов звідти пішки до Лівобережки", – додав активіст Микола Малуха.

Таксі в Києві delo.ua

В компанії Uber OBOZREVATEL розповіли, що в періоди високого попиту додаток може застосовувати динамічні ціни. Це коли звичайна ціна збільшується за допомогою коефіцієнта, який відображається для користувача в програмі перед замовленням поїздки. Мовляв, це дає додатку змогу швидко реагувати на коливання ситуації на ринку та тимчасово змінювати вартість.

"Така ситуація не є запланованим підвищенням цін, а алгоритмічною відповіддю додатку Uber на попит, який підвищився і спостерігався в реальному часі в певному районі. Будь-яке подорожчання не було заплановано заздалегідь і не пов'язано з пом'якшенням карантину", – запевнили в пресслужбі компанії.

Там очікують, що ціни залишаться на колишньому рівні, як і раніше, оскільки ринок незабаром нормалізується.

Андрій Антонюк із таксомоторної галузі каже, що вартість на послуги в години пік в разі підвищеного попиту зростає передусім у службах Uber, Uklon та Bolt. В інших – залишається незмінною.

"Підвищення тарифів на таксі було ситуативним, і це лише в частині служб таксі. У них такий стиль роботи, як кажуть, "на дурня". Пообіцяти поїздку за 50 гривень, а в результаті відвезли за 200. Така тенденція буде завжди, не лише зараз, коли через карантин не працює громадський транспорт. Люди – жертви реклами", – підкреслив він.

Прессекретарка з "Еліт-таксі" додала, що Uber, Uklon та Bolt не є службами таксі. Це агрегатори, які поєднують замовника та перевізника. Вони можуть піднімати ціни на свої послуги в разі великого попиту, особливо зараз, коли не працює громадський транспорт.

"У цих компаніях побачили, що попит є, транспорту немає, їхніми послугами будуть користуватися, бо людям треба якось добиратися на роботу, й вирішили: "Чому б не заробити?" Наша служба таксі не тільки не піднімала тарифи в період карантину, а й навіть знизила їх. У вартість уже закладені погодні умови, підвищення чи зниження палива, обслуговування. Водії та клієнти загалом задоволені", – запевнила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мер Києва Віталій Кличко виступив із вимогою до уряду щодо відновлення роботи метро в столиці після закінчення карантину, зокрема з 25 травня.

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