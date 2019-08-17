Ціни на оренду злетять за лічені дні: в Україні активізувалися шахраї

У великих українських містах уже за лічені дні значно зростуть ціни на оренду житла.

Всьому виною студенти, через них різко зросте попит на житло. А разом із тим зростає і кількість шахрайських схем.

OBOZREVATEL з'ясував, що буде з цінами на житло в Україні і коли краще шукати знімну квартиру.

Скільки коштує квартира

Минулого року "одиначку" у Києві можна було орендувати за 6 тисяч, розповідає ріелтор Максим Бабуряк. Зараз же ціни стартують від 8 тисяч. За ці гроші можна зняти житло в пішій доступності до станції метро. У центрі (станції метро Університет, Театральна, Золоті Ворота, Палац спорту тощо) знайти квартиру дешевше, ніж за 10 тисяч, буде складно, пояснює експерт.

"Ми зараз говоримо про сегмент бюджетного житла. Це косметичний ремонт чи взагалі без нього. Це базові умови. Ось цей сегмент у другій половині серпня і виросте в ціні", – розповідає Бабуряк. Ситуація з річним зростанням цін повторюється з року в рік. Платити доведеться приблизно на 10-20%. Все залежить від того, де знаходиться житло.

Квартири в Україні

Чому влітку ростуть ціни на бюджетні квартири:

до Києва та інших великих міст приїздять десятки тисяч студентів – частина з них починає пошук недорогої квартири, тим самим підвищуючи попит на них;

власники квартир перед початком опалювального сезону підвищують ціни, оскільки в опалювальний сезон орендарям доводиться платити кілька тисяч за комуналку;

починається активний сезон на ринку житла після літнього затишшя.

На прохання OBOZREVATEL експерт ринку нерухомості Маргарита Ходурчак підготувала огляд середніх цін на квартири в пішій доступності від метро. Так, за її оцінками, найбільше пропозицій – серед "одиначок". А ось знайти бюджетну "троячку" значно складніше.

Скільки коштує квартира:

"одиначка" у центрі – 10-11 тис. грн;

"одиначка" у найближчих до центру районах – 8-10 тис. грн;

"одиначка" на кінцевих станціях метро – 7-9 тис. грн.

При цьому вартість двокімнатної квартири в середньому на 3-5 тис. грн більша, а "троячки" – на 6-9 тис. грн. "Десь 60% усіх угод – однокімнатні квартири. На них найвищий попит, таке житло найлегше здати", – розповідає Ходурчак.

Тим, хто хоче поміняти житло, зазначає експерт, краще зробити це найближчими днями. Вже за тиждень і попит буде значно вищим, і ціни піднімуть. В результаті квартиру, яку зараз можна зняти за 8 тисяч, вже в перших числах вересня пропонуватимуть за 9 тисяч. І охочі орендувати її все одно знайдуться, впевнена Ходурчак.

"Якщо до серпня можна було торгуватися, можна було вибирати з декількох квартир, то зараз вже починається момент, коли вибирати можуть орендодавці. Думаю, що найкращий момент встигнути потрапити у низький сезон вже минув. Але ще максимум пару днів є на те, щоби вкрай швидко зорієнтуватися", – розповідає експерт.

Разом із попитом активізувалися і шахраї

І хоча ринкова вартість "одиначки" стартує від 8 тис. грн, на сайтах оголошень можна зустріти величезну кількість пропозицій за 5 і навіть 4 тис. грн на місяць. Більше того, за такі гроші нібито можна зняти шикарну квартиру в центрі. "Терміново здам хорошу квартиру з меблями і побутовою технікою. У квартирі зроблений ремонт, встановлені лічильники. Хороші тихі сусіди. Зручна транспортна розв'язка. Квартира розташована на вул. Велика Васильківська 58. Можлива оренда з тваринами", – йдеться в одному з оголошень на сайті OLX.

Оренда квартир pixabay.com

Подібних пропозицій тут десятки. І левова частка з них – шахрайство. Спритні ділки навчилися переконливо розповідати, добре придумувати і вміло вводити в оману. Щоправда, з фотографіями квартир, мабуть, виникають проблеми. Наприклад, квартиру на вул. Велика Васильківська ілюстрували фотографіями апартаментів у Калузі.

– Так, є така квартира. Власник терміново виїздить з України і тому така ціна. Ми агентство. Наш фотограф виїздив на місце і робив усі фотографії, – розповідає "працівниця агентства" Алла.

Щоб подивитися квартиру, дівчина запропонувала приїхати до них в офіс і відразу ж заплатити за перший і останній місяць проживання. Тобто 10 тис. грн.

– Ви у нас в офісі підписуєте документи, у договорі зазначено, що якщо вам не сподобається квартира, ми вам на місці повертаємо гроші.

Офіс "агентства" розташований за адресою проспект Перемоги, 59а. Алла відразу ж почала розповідати про переваги вигаданої квартири, про те, що всі документи офіційно оформлюються, а вони гарантують повернення коштів.

Після запитання OBOZREVATEL, чому фотографії квартири, які нібито робив їхній працівник, насправді зроблені в російській Калузі, дівчина важко видихнула і припинила розмову.

Така схема працює вже не перший рік. З довірливим клієнтом укладають договір надання інформаційних послуг і після оплати дають номер "власника" квартири. За номером дійсно відповідає людина, яка запрошує на перегляд за адресою. Але коли клієнт приїздить на місце, "власник" квартири зникає. У самому ж "агентстві" пропонують за зазначену суму інші вигадані варіанти.

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А щоб повернути гроші, треба написати заяву і чекати півроку. Нібито в цей час спеціальна комісія розглядатиме звернення. Зрозуміло, гроші не повернуть і через шість місяців. Особливо наполегливим можуть пригрозити охороною. Вона за викликом "працівників агентства" приїздить "заспокоювати" постраждалих від схеми клієнтів.

Повернути гроші за законом практично неможливо. У договорі прописано, що платите ви за надання інформаційних послуг, а не за оренду житла. Єдиний вихід – писати заяву в поліцію про шахрайство. "Якщо у договорі вказані неточні реквізити, робити це безглуздо. Офіси орендують на два-три місяці, а потім переїздять в іншу кімнату. За місяць такі ділки можуть заробляти 300-400 тис. грн", – розповідає юрист Олексій Мамчур.

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