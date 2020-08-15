Житель "ЛНР" розповів, як в "республіці" за 6 років обвалилися ціни на квартири

На окупованих частинах Луганської та Донецької області з приходом "ЛДНР" ціни на квартири порівняно з довоєнними впали в 3-4 рази.

А продавши житло, буде складно купити навіть пристойний автомобіль. Про це поскаржився один з жителів регіону Іван Биков в спільноті "Лутугине. Тверезий погляд" в п'ятницю, 13 серпня.

Чоловік написав, що добре пам'ятає, скільки коштували квартири і будинки раніше. А зараз він зробив для себе неприємне відкриття.

"У Луганську ціни на житло починаються з $4000 за однокімнатну квартиру. За двокімнатну доведеться віддати $8-9 тисяч. При бажанні, за $11-12 тисяч можна знайти трикімнатну з повним комплектом меблів і техніки. Але ціни в "республіці" практично в 3-4 рази нижче вартості аналогічних пропозицій по Україні. Раніше таке житло років шість тому оцінювалося не менше $25-30 тисяч доларів. Ось і виходить, що якщо продати квартиру, то з врученням копійками, і не туди, і не сюди, навіть автомобіль пристойний не купиш. Так що вкладатися в якусь нерухомість, а тим більше продавати її – сенсу нуль!", – написав житель оккупіованной території.

За його словами, не кращі справи з нерухомістю і в інших містах Луганщини. У Ровеньках можна купити цілком пристойну двокімнатну квартиру з радянським ремонтом за $4200 доларів, а в Алчевську пропонують за $10 тисяч чотирикімнатну з євроремонтом.

"Для порівняння, щоб зрозуміти весь цей ціновий жах, за ці $10 тисяч ледве-ледве можна купити стареньку однушку в Полтаві на відшибі", – зазначив він.

З цього він сдела висновок – справи в "республіці" йдуть вкрай погано.

"На простому побутовому рівні в цьому порівняльному співвідношенні люди, які мають нерухомість, стали біднішими на рівному місці рази в чотири. Я не маю на увазі торгашів і спекулянтів. Вони за будь-якої влади виживуть. Мова йде про звичайних людей, які планували продати квартиру, мали якісь плани, хотіли щось відкласти собі на чорний день, але на жаль. Мені важливо, щоб у мене була хороша робота, діти не голодні і нормальна перспектива в майбутньому. А з таким ринком нерухомості ми будемо в глибокому ауті", – написав Биков.

В "ЛДНР" обвалилися ціни на квартири vk.com

В "ЛДНР" обвалилися ціни на квартири vk.com

В "ЛДНР" обвалилися ціни на квартири vk.com

В "ЛДНР" обвалилися ціни на квартири vk.com

В "ЛДНР" обвалилися ціни на квартири vk.com

В "ЛДНР" обвалилися ціни на квартири vk.com

Житель "ЛНР" розповів, скільки зараз коштують квартири на окупованій території vk.com

З ним погодився житель Алчевська Андрій Топчій.

"Іван, ви в точку прям написали, наша "трійка" в центрі Алчевська раніше більше $30 тисяч оцінювалася, зараз і п'яту частину не дадуть, єдине що має хоч якийсь сенс – обмін на місцевому рівні, в іншому ж люди є заручниками ситуації, поки немає гострої потреби в коштах – все буде стояти до кращих часів", – написав Топчій.

В "ЛНР" визнали сильне падіння цін на житло Twitter

Їх листування не оминули коментарями користувачі Twitter.

"Нерухомість в ОРДЛО практично нічого не коштує. Русскій мір заліз в кишеню кожному жителю захопленого Донбасу. Всіх – від пенсіонерів до школярів – пограбували професійні новороси", – написав Казанський.

Казанський про ціни на житло в "ЛДНР" Twitter

У нього в коментарях підтвердили правдивість розповідей про нинішні ціна на квартири в "республіках".

"Чотирикімнатну в Горлівці продав два роки тому за $4000. Перед війною її купив за $ 20 тисяч і ще стільки ж вклав в ремонт", – написав Павло Марчук.

Чотирикімнатну квартиру в Горлівці продали за $4000 Twitter

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території ОРДЛО настала екологічна катастрофа: через те, що бойовики знищили систему відкачування води з шахт, в регіоні почали стрімко міліти ріки і водосховища.

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