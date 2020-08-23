Ціни на їжу в СРСР порівняли з українськими: де виявилося дешевше

Ярослав Маркін Особисті фінанси 04:20, 23.08.2020

Дешевизна продуктів харчування в СРСР насправді перебільшена. На середню зарплату людина, що працює, в сучасній Україні може купити майже на третину більше їжі, ніж житель Союзу в 1985 році.

Це показали розрахунки, зроблені в матеріалі "КП в Україні".

Як рахували

Автор матеріалу зазначив, що порівнювати продуктові кошики "тоді" і "зараз" досить складно. Наприклад, зараз нормою є наявність свіжих овочів – огірків, помідорів і зелені – в будь-яку пору року. За часів СРСР вони з'являлися тільки в сезон.

Такі продуктові позиції, як банани, апельсини і бутильовану воду теж не вийде порівняти.

"Некоректно порівнювати і ціни на овочі. Наприклад, в 1985 році картопля коштувала 15 копійок за кілограм. В Україні ціна кілограма коливається досить істотно не тільки протягом сезону, але і залежно від врожаю. За часів СРСР ціни на овочі трималися стабільними стільки, на скільки вистачало їхніх запасів. Тобто якщо якийсь товар починав закінчуватися в кінці сезону, то не дорожчав, а просто зникав з продажу. Альтернативою були ринки, де продавалося все, але ціна була в 2-3 рази дорожче.

"Тому ми вирішили викреслити з продуктового кошика усі товари, які мають сезонні коливання і яких просто не було за часів СРСР у продажу – заморожені овочі і бутильовану воду, а залишити тільки продукти тривалого зберігання, ціни на які практично не змінюються протягом року", – пояснив автор.

Також були взяті державні ціни на м'ясо часів СРСР (держава продавала м'ясо поганої якості, а у приватних продавців на ринках ціни були в 2 рази вище).

"І ось що в підсумку вийшло. Продуктовий кошик для родини з 4 людей на тиждень в Україні сьогодні коштує 1097,45 грн, або 9,5% від середньої зарплати, а в 1985 році такий же набір продуктів обійшовся б в 23,07 рубля, або 13,2% від середньої зарплати. Різниця більше ніж на третину. Можливо, на користь сучасності відіграє той факт, що в радянській статистиці вказувалися середні ціни на товари по всій країні. Наприклад, курячі яйця в Києві тоді коштували від 80 копійок до 1 рубля 20 копійок за десяток залежно від розміру, а цукор – 78 копійок за кілограм, тоді як Росстат дає усереднену ціну по всьому СРСР – цукор по 86 копійок за кілограм і яйця по 1 рублю 3 копійки за десяток. Ми ж в своїх розрахунках брали мінімальні ціни в Києві. Але навіть якщо брати поправку на це, продукти для працюючої людини сьогодні будуть дешевшими, ніж в середині 80-х", – пояснив автор.

Порівняння цін на продукти в Україні і СРСР
kp.ua
Порівняння цін на продукти в Україні і СРСР
kp.ua

Тобто, зараз продуктовий набір в магазині по відношенню до середньої зарплати зараз як мінімум на третину дешевше, ніж в хвалені ситі часи СРСР. Та й продуктовий асортимент на полицях магазинів зараз куди як різноманітніший.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 66 років тому 19 лютого 1954 року Крим від РРФСР передали УРСР з формулюванням "вкрай занедбана область". Україна відновила регіон, але після анексії Росією він знову "майже убитий".

  • Люди, які ностальгують за СРСР, люблять згадувати, які в ньому були низькі ціни. Щоправда, якщо порівняти їх з зарплатами того часу, стає очевидно, що, крім найпростіших продуктів, грошей мало на що вистачало.

  • Жителі СРСР, яким пропаганда розповідала про виробництво тисяч танків і "найбільш передову науку", у звичайному житті були змушені ремонтувати окуляри синьою ізоляційною стрічкою та шукати порад, як із "вух" від старої хутряної шапки зробити для дітей дефіцитні рукавиці.

  • Побутова техніка в СРСР коштувала захмарних грошей. Так, телевізор з екраном 3х4 см коштував як дві зарплати, а в 60-і роки дозволити собі холодильник могли тільки 5% сімей "наддержави".

  • Розповіді про небувалу технологічність і надійність радянської побутової техніки здебільшого виявляються міфами. Переважно найкращі приклади – вкрадені (або рідше – куплені) на Заході.

  • Один з нині популярних "радянських" міфів полягає в тому, що нібито "до перебудови в Союзі жили дуже ситно". Однак кадри з магазинів із фільмів, дивом пропущені цензурою, дощенту розбивають це твердження.

  • Цукерки хорошої якості в СРСР були таким же дефіцитом, як і будь-які інші нормальні продукти. Дітям їх давали по 1-2 штуки, а замість солодощів усі гризли солодкі брикети з киселю-концентрату.

  • "Ковбаса за 2,20" – один із символів, за яким тужать "фанати совка" і з якого сміються противники ладу. Тоді це був продукт далеко не щоденного споживання, а через дефіцит м'яса практично всю продукцію м'ясокомбінатів з України вивозили в Москву.

  • У тому, що знаменита радянська "варена ковбаса за 2,20" на 99% складалася з найкращого м'яса, можуть бути впевнені лише ті, хто або не читав радянських ГОСТів, або розгортав їх тільки на першій сторінці.

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Економіка Особисті фінанси

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