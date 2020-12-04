Ціни на гречку в Україні підскочили на 55%

Закупівельні ціни на гречку в Україні в листопаді 2020 року зросли на 55% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це свідчать дані "АгроПерспективи", передає agronews.ua.

Так, у період з 20 по 27 листопада цього року тонна гречки подорожчала до 18233 грн за тонну. При цьому, згідно з аналітичним оглядом Мінекономіки, у жовтні закупівельні ціни на гречку на внутрішньому ринку склали в середньому по Україні 14 463 -17 394 грн за тонну, що вище, ніж у вересні.

Аналітики констатують, що ціни на гречку після стабілізації в липні і зниження в серпні-вересні поточного року в жовтні знову поповзли вверх.

Додамо, що, згідно з даними інтерактивної карти "Урожай Онлайн 2020", урожайність гречки цьогоріч найвища за останні роки. Так, у 2020 році українські аграрії зібрали 99 тис. тонн цієї культури проти 85,1 тис. тонн у 2019 році.

Станом на 1 грудня в Україні обмолотили 99,9% площ під гречкою, валовий збір якої склав 105,6 тис. тонн за врожайності 1,35 т/га.

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