Ціни на газ у світі обвалилися: скільки заплатять українці у квітні

Світові ціни на газ у квітні впадуть на 15-25%, при цьому ціна для населення може залишитися на рівні березневих 4,3-4,2 грн за куб. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Єгор Комов. Так, на світових ринках у квітні ціна на газ може відкотитися до мінімальної за багато років позначки. Згідно з даними Української енергетичної біржі, зараз вартість ресурсу за квітень (майбутні ціни) становить 4032 грн за тис. куб.м (вже з урахуванням ПДВ). А це на 24% нижче, ніж у березні.

За інформацією "Нафтогазу", зниження вартості відбувається завдяки падінню цін на газ у Європі, що пов'язано з теплою зимою і великими запасами газу у сховищах. "У газовому питанні Україна більше не залежить від Росії. "Газпром" свого часу відмовився продавати нам газ на конкурентних умовах? Ну ок, є інші. Зима була теплою, і ціна впала на ринку ЄС? Вона автоматично падає і тут. Жодних урядових поїздок на уклін за знижками не потрібно", – пояснили в компанії.

Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

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