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1 квітня • оновлено в 11:01
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Ціни на газ у світі обвалилися: скільки заплатять українці у квітні

2.1т
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Світові ціни на газ у квітні впадуть на 15-25%, при цьому ціна для населення може залишитися на рівні березневих 4,3-4,2 грн за куб. Зниження вартості блакитного палива компенсує подорожчання долара.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Єгор Комов. Так, на світових ринках у квітні ціна на газ може відкотитися до мінімальної за багато років позначки. Згідно з даними Української енергетичної біржі, зараз вартість ресурсу за квітень (майбутні ціни) становить 4032 грн за тис. куб.м (вже з урахуванням ПДВ). А це на 24% нижче, ніж у березні.

Ціни на газ у світі обвалилися: скільки заплатять українці у квітні

За інформацією "Нафтогазу", зниження вартості відбувається завдяки падінню цін на газ у Європі, що пов'язано з теплою зимою і великими запасами газу у сховищах. "У газовому питанні Україна більше не залежить від Росії. "Газпром" свого часу відмовився продавати нам газ на конкурентних умовах? Ну ок, є інші. Зима була теплою, і ціна впала на ринку ЄС? Вона автоматично падає і тут. Жодних урядових поїздок на уклін за знижками не потрібно", – пояснили в компанії.

Платіжки за газ для більшості українців займають несуттєву частину в загальних витратах на комуналку. Так, близько 70% – вартість опалення, решта – гаряча вода, електроенергія, холодна вода і газ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Саудівська Аравія оголосила нафтову війну Росії та знизила ціни на нафту у Європі.

  • Через розрив договору з ОПЕК Росія втрачатиме $100-150 млн на день (або понад $3 млрд на місяць).

  • Акції російських компаній на біржі в Лондоні впали після початку торгів. У лідерах падіння – папери нафтогазових компаній. Торги відкрилися зниженням на 17-33%.

  • У Росії різке зростання курсу долара може підвищити вартість імпортної техніки на 20-40%.

  • У Росії трапився черговий обвал курсу рубля. На Московській біржі в середу, 25 березня, вартість долара подолала психологічну позначку в 79 рублів, піднявшись до 79,20 руб./$.

  • Всього за один тиждень після початку нафтової війни між Росією та Саудівською Аравією й обвалу рубля інвестори вивели з РФ понад $1,4 млрд.

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Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
ЖКХ тарифи газ
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