Ціни на газ обрушилися на 10%: як вплине на суми в платіжках українців

В Україні за місяць, з травня по червень, імпортна вартість газу знизилася на 10,4% в гривневому еквіваленті (або на 9,9% в доларовому) – до 2,3 грн за кубометр. При цьому вартість блакитного палива в платіжках для українців зміниться несуттєво.

Про це йдеться в даних Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. У доларовому еквіваленті ціна газу становила 88,4 доларів. Про порівнянні з травнем ціна знизилася на $ 9,72 (на 9,9%), а з травнем 2019 го – на $ 108,08 (на 55%).

Відзначимо, після того, як дешевшає імпортний газ, ціни можуть скоротитися і для населення. Правда, при цьому варто враховувати, що крім самого газу українцям варто платити і за транспортування. Зараз ця складова ціна виведена в окремий платіж – абонентська плата. Вона в липні виросла, тому в цілому вартість блакитного палива для українців може навіть зрости.

По-перше, варто розуміти, що все платять за різними цінами. Весь газ в кубометрах, який ви витратили з 1 жовтня 2018 го по 30 вересня 2019 року, множать на тариф і ділять на 12 місяців. Те, що вийшло – абонплата. І у кожного регіону є свій тариф.

По-друге, вже з 1 липня "голі" тарифи в середньому підвищать на 24%. Наприклад, тариф в Мелітополі збільшиться з 1,06 до 1,4 грн за куб. І якщо ваша абонплата – 60 кубів, то в червні ви заплатите 72 грн, а в липні – вже 84 грн. Таке подорожчання може легко покрити можливе зниження цін на 5-7%.

Дізнатися докладніше, як зміняться ціни в різних регіонах, можна, ознайомившись з таблицями:

В Україні в липні в два рази подорожчає абонплата на газ

У липні за рішенням комісії в рази подорожчає абонентська плата на газ

Якщо в середньому ви витрачали 90 кубометрів газу (опалювали будинок) і живете в Миколаєві, то до липня абонплата складе 98,1 грн, а після – 121,5 грн. Тобто платіжка збільшиться на 23,4 грн.

З урахуванням абонплати, податків і подорожчання долара, для українців вартість блакитного палива зміниться несуттєво.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни на природний газ у 2020 році, якщо сховища в Європі будуть заповнені, можуть впасти до нуля.