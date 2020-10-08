Ціни на алкоголь можуть значно зрости через нові акцизи: законопроєкт Кабміну

У 2021-му Кабмін пропонує на 11,6% підвищити акциз на алкогольні напої (це рівень інфляції поточного року). Це призведе до зростання і роздрібних цін. Щоправда, це не означає, що пропорційно і виростуть ціни на полицях.

Відповідне нововведення передбачено в законопроєкті №4104 (за авторством прем'єр-міністра Дениса Шмигаля), йдеться у матеріалі OBOZREVATEL. Акциз усього лише одна зі складових кінцевої вартості. Наприклад, зараз літр пива вітчизняної марки, згідно з даними Держстату, коштує 35,18 грн. І це при тому, що сам акциз становить усього 2,78 грн. Однак, щонайменше на 2-15 грн (чим міцніший напій, тим вищий акциз) вартість алкоголю підвищиться.

Як зміняться акцизи:

пиво – з 2,78 до 3,1 грн за літр;

ігристі вина – з 11,65 до 13 грн за літр;

вина – з 8,02 до 8,95 грн за літр;

алкоголь (22% об'ємних одиниць спирту) – з 126,96 до 141,69 грн за літр 100%-го спирту;

сидр – з 1,06 до 1,18 грн за літр;

міцний алкоголь – з 126,96 до 141,69 грн за літр 100%-го спирту.

"Ставки акцизного податку на алкогольні напої пропонується збільшити на 11,6% з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін на 2020 рік – 111,6% (постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2020 № 253)", – пояснюють в уряді.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під час карантину українські сім'ї "урізали" свої витрати на 10%, або ж на 84 млрд гривень. Водночас зросла частка грошей, відданих за алкоголь, сигарети та наркотики. Про це свідчать дані Держстату за 2 квартал 2020 року.