Ціна на газ злетіла на 23%: у Кабміні показали нову вартість

В Україні вартість імпортного газу за місяць, з жовтня до листопада, зросла на 23% – із 3955,7 до 4848,3 грн за тисячу кубометрів. Таке подорожчання відобразиться і на тарифах для українців.

Як повідомило Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, якщо станом на 1 жовтня газ обходився в 140,5 доларів (усереднена вартість з початку вересня до початку жовтня), то вже 1 листопада ціна склала 171,2 долара (вартість із початку жовтня до початку листопада).

Із 1 серпня українці купують газ за нерегульованими тарифами. На ринку є десятки різних постачальників і сім'ї самі можуть вибирати, у кого і за якими цінами купувати. Подорожчання імпортного палива з часом призведе до зростання тарифів у платіжках простих українців.

Відзначимо, як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні ціни на газ будуть рости до лютого 2021 року. Водночас нині спрогнозувати ціни на блакитне паливо практично неможливо. Про це розповіла аналітикиня "Української енергетичної біржі" Оксана Запорізька. За її оцінками, подорожчання може тривати аж до лютого 2021 року.

"Зараз на УЕБ ціни ресурсу жовтня та ресурсу листопада торгуються в схожому ціновому діапазоні – близько 6500 грн за тис. кубометрів із ПДВ. Поки спостерігається динаміка до зростання, але коли буде межа й перехід до зниження, сказати точно неможливо. Орієнтовно це буде в лютому 2021 року", – розповідає Запорізька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у "Нафтогазі" заявили, що судитимуться з постачальниками через борги за газ, що постачався населенню на умовах ПСО (за цінами, які нижчі, ніж для підприємств). Вони досягли 24 млрд грн.

Кабінет міністрів у середині серпня дозволив вимикати газ. Якщо раніше компанії були зобов'язані постачати газ усім побутовим споживачам і релігійним організаціям на своїй ліцензійній території, то нині цю умову вилучили.