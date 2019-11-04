"Це дно": жителі Криму зізналися про "процвітання" в окупації

Жителі Криму зізналися про економічний занепад, який настав після російської окупації.
Блогер "Кримський бандерівець" опублікував в Twitter листування жителів півострова про завод "Залив". Так, анонімний користувач поцікавився про умови роботи, на що отримав масу негативних відгуків.
"Розкажіть про завод "Залив". Як з виплатою зарплати, як у загальному обстановка на заводі і в місті? Сам з іншого регіону", - написав він.
"Не хочу говорити правду про "Залив", "Залив" це дно, слава богу, що звалив звідти", "Величезна текучка кадрів - цього достатньо, щоб зрозуміти, яка це діра", - скаржаться жителі Керчі.
Крим. Потенційний понаех краєм вуха чув з зомбоящик, що в Криму настав рай, і вирішив трохи уточнити про завод "Залив", про процвітання якого дзвонять в усі скрепние дзвони ... pic.twitter.com/RjRIXgOez0- Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) November 3, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителів окупованого Криму шокувало стрімке зростання цін на продукти харчування.
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