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4 листопада • оновлено в 04:51
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"Це дно": жителі Криму зізналися про "процвітання" в окупації

1.7т Читати матеріал російською

Жителі Криму зізналися про економічний занепад, який настав після російської окупації.

Блогер "Кримський бандерівець" опублікував в Twitter листування жителів півострова про завод "Залив". Так, анонімний користувач поцікавився про умови роботи, на що отримав масу негативних відгуків.

"Розкажіть про завод "Залив". Як з виплатою зарплати, як у загальному обстановка на заводі і в місті? Сам з іншого регіону", - написав він.

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"Не хочу говорити правду про "Залив", "Залив" це дно, слава богу, що звалив звідти", "Величезна текучка кадрів - цього достатньо, щоб зрозуміти, яка це діра", - скаржаться жителі Керчі.

"Це дно": жителі Криму зізналися про "процвітання" в окупації

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителів окупованого Криму шокувало стрімке зростання цін на продукти харчування.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
А как с украинскими заводами обстоят дела интересно."Процветают" после переворота или нет?
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Русинов Алексей, ну судя по тому что корабли у америкосов покупают- Николаевской судоверфи пришёл конец?
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцкие конечно будут вопить что они процветают но я понял на днях одну вещь,дело в том что про процветание вопят те кто никогда не был на Украине)))руцкое процветание это полный развал по украински))))руцкиеивсегда жили в нищите и злыднях и ничего не видели им то иикадеться что если туалет во дворе покрасили то все верх мечтаний))))))а украинцы всегда жили богатг р у них все было и даже сейчас они живут лучше))
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Форевер Константин
Форевер Константин
Артеллерист Моня, так почему вы так щемитесь в Россию на заработки?
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