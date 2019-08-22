Три дні без води: в Луганській області вирішилась велика НП

У місті Лисичанськ Луганської області відновили подачу води в житлові будинки, лікарні і дитсадки.

Про це повідомляють в прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"21 серпня відновлено електропостачання 3 насосних станцій та 2 каналізаційних насосних станцій КП "Лисичанськводоканал", які були відключені 19 серпня внаслідок заборгованості за електропостачання. Станом на 7:00 22 серпня здійснюється заповнення системи водою. Залишається знеструмленою 1 насосна станція "Привілля", – йдеться в добовому зведенні ДСНС.

Останні дві доби технічну і питну воду людям привозили в цистернах. Всього за час НП розвезли 253 кубометра води.

Напередодні ввечері голова Луганської ОДА Віталій Комарницький написав, що депутати Лисичанської міськради виділили 2,2 млн грн для погашення заборгованості перед енергетиками. "Наразі енергетики виїхали для проведення робіт. Частина міста буде підключена до водопостачання вже сьогодні, а решта завтра вранці", – написав Комарницький.

У Лисичанську відновили подачу води Телеканал UA: ДОНБАС

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Луганській області відразу три міста залишилися без водопостачання. Місцевий водоканал знеструмили через борги по електроенергії. У ГСЧС повідомили, що без води залишилися жителі міст Новодружеськ, Привілля і частково Лисичанськ (всього близько 80 тис. Абонентів).

У вівторок, 20 серпня, комунальні служби і рятувальники ГСЧС почали розвозити воду в цистернах.

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