Третьякова поскаржилася на занадто низьку зарплату нардепів

Глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова вважає, що нинішної зарплати нардепа не вистачає для якісної роботи.

В інтерв'ю "Громадському" нардепка від "Слуги народу" заявила, що вона занадто низька.

"Депутатська заробітна плата не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що насправді для того, щоб забезпечити роботу народного депутата, вона занадто низька", – зазначила Третьякова.

Вона пояснила, що в середньому нардепам нараховують 42 тисячі гривень на місяць, але після вирахування податків вони отримують 32-35 тисяч.

Також очільниця комітету ВР поскаржилася, що не встигає сформувати витрати, тому що виплати відбуваються тільки раз на місяць – без авансів.

Крім того, Третьякова вважає, що на помічників виділяється занадто мало грошей.

"Народний депутат зобов'язаний мати юридичну підтримку, організаційну ... Має бути контроль того, що відображається в ЗМІ. Крім того, має бути особистий помічник, який формуватиме твій розклад ... На помічників надається 42 тисячі гривень на чотирьох людей. Цього мало", – зазначила нардепка.

За її словами, в таких умовах неможливо працювати максимально ефективно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в червні навколо заяви нардепки Галини Третьякової спалахнув скандал. У мережі з'явилося відео, на якому вона говорила про те, що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".