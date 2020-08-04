Третьякова не змогла озвучити суму гідної зарплати нардепа. Відео

Народна депутатка від "Слуги народу" Галина Третьякова заявила, що підвищення прожиткового мінімуму в Україні не призведе до збільшення зарплат депутатів. Водночас вона не змогла пояснити, скільки держава має платити народним обранцям.

Про це вона сказала, пояснюючи особливості законопроєкту №3515, який призведе до кардинального підвищення прожиткового мінімуму, йдеться в повідомленні Telegram-каналу PavlovskyNews (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Третьякова заявила, що в законопроєкті всі заробітні плати НАБУ, ДБР, Рахункової палати, народних депутатів "відв'язані" від прожиткового мінімуму.

"Так, збільшення цього показника не впливає на розмір заробітних плат депутатів та інших", – сказала Третьякова.

Вона додала, що збільшення зарплати потрібно "не їй", однак воно впливає на доходи інших простих українців – помічників народних депутатів, юристів.

"Це робочі місця українців. Тому я мала на увазі комплекс фінансування інституції народного депутата, з усіма витратами", – зазначила Третьякова.

На запитання, то яка ж конкретна цифра треба депутатам, вона сказала, що не може її назвати, бо є прихильницею іншого підходу до підрахунку оплати праці.

"Я прихильниця проєктного підходу: обраховувати ті витрати, які є, а не ті, які хтось захотів. І мої забаганки український народ також не має виконувати, якщо вони не обґрунтовані", – підсумувала депутатка.

Галина Третьякова про зарплати депутатів PavlovskyNews

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуги народу" на чолі з керівником профільного комітету Галиною Третьяковою зареєстрували законопроєкт №3515, який призведе до зростання прожиткового мінімуму практично (ПМ) в два рази. Однак водночас більшість соціальних гарантій відв'яжуть від цього показника.

Глава парламентського комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова вважає, що нинішньої зарплати нардепа не вистачає для якісної роботи.