В Україні активізувалися шахраї у мережах: як не втратити гроші

В Україні інтернет-шахраї активізувалися у сфері торгівлі в соціальних мережах. Споживачі ризикують отримати дешеву китайську підробку за ціною товарів від відомих брендів.

Про те, з якими ризиками можуть зіткнутися покупці, розповів в ефірі ObozTV виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

За його словами, купуючи у звичайних інтернет-магазинах, споживач, у разі порушення його прав, може звернутися до контролюючих органів, до громадських організацій, до журналістів, оскільки "це має вплив на солідні інтернет-майданчики".

"А якщо купили в соціальних мережах... Там масово купують взуття, речі, шуби. Це взагалі якісь божевільні люди. Я не сперечаюся, там є чесний бізнес, але там стільки шахраїв", — підкреслив експерт.

"Люди думають: коли вони на пошті отримують корінець, що вони перевели комусь гроші, це є чеком. Це не чек, це переказ на фізособу. Ви просто перевели комусь гроші", — пояснив він.

Несміянов навів приклади скарг на шахрайство під час купівлі в соціальних мережах, які надходять йому.

"Остання скарга виглядала так — телефони замовляли в інтернеті, приходить начебто відомий бренд. Ти приходиш додому, вмикаєш, а виявляється, що це просто муляж, китайська підробка. Люди знайшли, кому вони переводили гроші, а він каже — хлопці, ви мені вже двадцяті телефонуєте, у мене паспорт вкрали, я заяву написав, готовий у поліцію звертатися. Кажуть, що мені гроші перевели, а я нічого не отримував", — розповів експерт.

"На пошту приходив шахрай із липовим паспортом і забирав гроші. Спіймали його по цьому паспорту, викликали поліцію. Поліція приїхала, описала людину і відпустила цього шахрая", — додав він.

Як повідомляв ObozTV, раніше виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов також розповів, чому покупці техніки в інтернет-магазинах ризикують отримати неякісний товар або зовсім залишитися ні з чим.

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