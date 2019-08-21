Топ-нардеп від "Слуги народу" задекларувала безцінне майно

Народна депутатка України від "Слуги народу" Анастасія Красносільська здивувала всіх своєю декларацією. У ній вона вказала "безцінне" рухоме майно – кішку Марусю.

Про це OBOZREVATEL стало відомо зі звіту про доходи новообраного парламентаря. (Щоб подивитися фото - доскрольте до кінця сторінки).

Варто відзначити, що Красносільська входить до числа топів партії влади – вона була №8 в "Команді Зе". Її представляли як експерта з питань боротьби із корупцією, судової та правоохоронної реформ.

У декларації тварина віднесено до категорії рухомого майна, при чому, в розділі "Опис майна" сказано: "Кішка Маруся – безцінна". А дата набуття прав на нього – 1 вересня 2016 року.

"Безцінна" кішка Маруся в декларації declarations.com.ua

Час від часу Красносільська публікує фотографії улюблениці в Інстаграмі.

Кішка Маруся Анастасії Красносільської instagram.com / anastasiakrasnosilska

Кішка Маруся Анастасії Красносільської instagram.com / anastasiakrasnosilska

Кішка Маруся Анастасії Красносільської instagram.com / anastasiakrasnosilska

Кішка Маруся Анастасії Красносільської instagram.com / anastasiakrasnosilska

Кішка Маруся Анастасії Красносільської instagram.com / anastasiakrasnosilska

Анастасія Красносільська

Як повідомляв OBOZREVATEL, в липні 2019 року стало відомо, що співробітники Офісу президента не збираються подавати податкові декларації, тому що "це дуже неприємна процедура". Про це сказав помічник президента Сергій Шефір. Він пояснив це тим, що робота в Офісі президента - патронатна (а не державна) служба, яка не зобов'язує звітувати про доходи.

А виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України Іван Баканов виступив проти розсекречення декларацій співробітників СБУ.

У серпні новообраний народний депутат від партії "Слуга народу" Олександр Дубинський назвав себе гривневим мільйонером, але відмовився подавати декларацію про доходи в 2019 році. "Я ніколи не позиціонував себе як голодранцю", – відповів нардеп, коли його запитали, як він відреагує, якщо його станом почнуть цікавитися ЗМІ або правоохоронці.

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