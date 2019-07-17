Тінь Зеленського: як контрабандисти потрапили у команду "Зе" і хто стоїть за звільненнями

Президент Володимир Зеленський влаштував цілий тур по регіонах і втрутився в чужу єпархію – почав звільняти глав митних органів.

Причиною таких рішень може бути не боротьба з контрабандою, як заявляють для ЗМІ, а власні інтереси членів команди "Зе".

І ось чому:

В тіньовій команді президента Володимира Зеленського – цілий пул колишніх працівників митних органів, яких за Януковича називали "королями контрабанди"

Володимир Зеленський зажадав звільнення низки митників у тих областях, де раніше "заробляли" члени його команди, а закінчив чистку в.о. глави Фіскальної служби;

На контрабанді заробляють мільярди: гроші пливуть у кишені можновладців і "кураторів";

В низці регіонів України команду "Зе" представляють колишні працівники митних органів. Більшість із них потрапляла в корупційні скандали.

Справа на мільярди: хто диктує рішення Зеленського

Україна через контрабанду лише за минулий рік втратила $3,6 млрд і 3,4 млн робочих місць, зазначено у дослідженнях Ukraine Economic Outlook. Бюджет втратив, а ось окремі чиновники – отримали. мільйони тіньових доларів щодня розходяться по кишенях митників та їхніх покровителів.

Контрабанда лісу, енергоресурсів, незаконне ввезення товарів стали настільки масштабними, що контрабандисти отримали необмежений вплив. Без них не обійшлося і в команді чинного президента Володимира Зеленського. Зараз глава держави, звільняючи окремих митників, цілком можливо, розчищає поле для власних покровителів.

Творця "95 кварталу" оточили "королі контрабанди", які можуть вміло вказувати пальцем на тих, кого треба звільнити і тих, кого варто призначити. І все це під прикриттям "боротьби з контрабандою та корупцією".

Ще до президентських виборів видання Bihus.info опублікувало "злиту" переписка членів Зе Команди. Олександр Корнієнко (координатор) і Сергій Трофімов (перший заступник голови АП) обговорювали невдалий жарт чинного глави Офісу Андрія Богдана на адресу якогось "Іллі Миколайовича". Він порадив йому не давати розписки, коли "бере бабки з регіонів".

Фінансами з регіонів у команді президента займається Ілля Миколайович Павлюк. Саме його і обговорювали новоспечені політики. Павлюк – особистість досить відома в політичних колах. Він неодноразово потрапляв у гучні історії. Був помічником нардепа Ігоря Калетника, який пізніше очолював Державну митницю.

Видання Цензор.НЕТ ще у 2011-му писало про Павлюка: "він "вирішує питання" з переміщення вантажів через митний кордон України. Хтось називає це імпортом. Хтось називає це контрабандою в особливо великих масштабах. А ті, хто знайомий зі специфікою прихованого від суспільства бізнесу, називає це "контрольованими поставками". На західних кордонах України – у Чернівецькій, Львівській, Волинській областях".

Що цікаво, саме в цих областях президент Зеленський і почав обезголовлювати митниці. Можливо, без конкретного наміру і за наводкою членів своєї команди і самого Павлюка, а може і навмисно – щоб допомогти "Іллі Миколайовичу" повернути вплив, який він мав на західних митницях у період Януковича.

Як уже писав OBOZREVATEL, у ЗеКоманді створили окремий "тіньовий штаб", який курирував процес створення партії, шукав фінансування і частково визначав політику глави держави. Наприклад, в Київській та Черкаській області цю функцію довірили Віктору Тимошенко. Це ексчлен "Партії регіонів" і колишній керівник Львівської митниці. Львівська дісталася відомому у вузьких колах Сергію Боляку ( "дипломат"). Херсонською областю у "Слузі Народу" зайнявся колишній керівник Херсонської митниці Віталій Булюк.

За деякою інформацією, за часів свого головування на митниці Булюк займався підробкою документів на вивезення вкраденого металобрухту з великих заводів Херсона. Завдяки йому за кордон було вивезено обладнання з Херсонського бавовняного комбінату – найбільшого у Європі. Комбайновий завод імені Петровського мало не розікрали під нуль, звідти вивезли всі верстати.

Негласні куратори Вінниці від Зеленського – Григорій Калетник і його син Ігор. Офіційно команду в регіоні очолила директор бібліотеки в університеті Калетника Світлана Лутковська. При цьому Ігор Калетник працював у митних органах з 1995-го. Був начальником Херсонської, Подільської, Галицької митниці.

Куратори працюють і в інших областях, зокрема Харківській. Фактично, в регіонах від імені Володимира Зеленського працює цілий пул колишніх митників, які до цього були членами "Партії регіонів", а про контрабанду навіть не заїкалися. Цілком можливо, що ці самі люди на зміну звільненим президентом чиновникам поставлять власні креатури. Чи допоможе це боротися з контрабандою – питання риторичне.

Можливо, президенту варто було б почати боротися із контрабандистами у власній команді, а вже потім займатися звільненнями перед камерами. Важливіше питання – хто очолить Фіскальну службу після парламентських виборів і чию кандидатуру підтримає глава держави.

Також Зеленський втрутився і у призначення в прикордонній службі. Своїм указом він 14 червня 2019 року призначив полковника Сергія Дейнека керівником Державної прикордонної служби. Рішення дивне, враховуючи його скандальну біографію. За інформацією OBOZREVATEL, "порадити" президенту призначити на таку посаду одіозного полковника могли впливові ексрегіонали. Зокрема колишній глава ДПС Микола Литвин.

Про Дейнека у відкритому доступі відомо небагато. До червня 2014 року він був головою Луганського прикордонного загону. Саме він і його підрозділ відбивали напади терористів на початку червня 2014 року. Пізніше, коментуючи оборону прикордонної ділянки, Дейнеко згадував, що бої тривали цілих 3 дні.

До слова, свої перестановки роблять і в СБУ. До органів також потрапляють пов'язані з контрабандою особистості. Зараз відомства очолює ставленик Зеленського Іван Баканов. Він, за непідтвердженою інформацією, наприклад, начальником Управління СБУ по Києву і Київській області планує призначити Горбенко з Главку "К", який нібито займався "обналом" під керівництвом колишнього заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ Павла Кравченка.

Власов може залишитися, а звільнення відбулися про людське око

Кого звільнив Зеленський:

Олександр Власов, в.о. глави Фіскальної служби. На посаді з вересня 2018-го. За те, що не звільнив, а відправив митників, що не сподобалися президенту, у відпустку. Заяву написав за власним бажанням;

Віктор Кривицький – начальник Волинської митниці ДФС. Працював із 15 грудня 2016 року:

Микола Салагор – начальник Чернівецької митниці ДФС. На посаді – з 22 жовтня 2014 року;

Станіслав Балуєв – начальник Закарпатської митниці ДФС. На посаді – з 18 липня 2018 роки;

Левко Прокіпчук – начальник Львівської митниці ДФС. На посаді – з 18 вересня 2015 року.

Володимир Зеленський напередодні парламентських виборів влаштував тур по регіонах. Але замість звичних виборцю мітингів і обіцянок глава держави почав звільняти чиновників. Нібито з метою боротьби із контрабандою. І хоч за Конституцією президент не має права займатися кадровими рішеннями на митниці, під політичним тиском всі фіскали, що потрапили під роздачу, погодилися написати заяви.

Fb.com

Але і на цьому Зеленський не зупинився. В.о. глави Фіскальної служби Олександр Власов також впав у немилість. Його "попросили на вихід" за те, що він не звільнив, а відправив митників, що не сподобалися президенту, у відпустку. "Ми з вами домовилися, що ви звільните митників, якщо вони самі не напишуть заяви на звільнення. Після цього я побачив ваш пост у Facebook, і дуже радів, що дійсно нормальна людина з'явився, і побачив, що ви їх звільнили. Але надані мені реальні документи не збігалися з вашим постом у Facebook. тобто ви людей відправили у відпустку", – заявив глава держави і відразу ж попросив написати заяву і самого Власова.

Той виконав прохання президента. Щоправда, у заяві попросив усунути його від функцій виконувача обов'язків глави відомства, а не звільнити за власним бажанням. Тобто, цілком ймовірно, Власов може обійняти свою штатну посаду – начальника Одеської митниці.

Цілком можливо, що на цьому список "люстрованих митників" не закінчиться. Колишні чиновники, яких у ЗМІ називають "королями контрабанди", вже встигли тісно увійти у штаб президента. І якщо нові призначення відбудуться без прозорих конкурсів, надходження від митних платежів не почнуть значно збільшуватися, а бізнес не перестане скаржитися на побори – "митний тур" президента можна вважати "розкраданням" поля від одних контрабандистів на користь інших.

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