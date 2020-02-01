Тільки 4 заплатили самі: Дубінський розкрив, хто дав гроші на поїздку "слуг" у Давос

Тільки четверо з 20 депутатів фракції "Слуга народу", які відвідали швейцарський Давос, оплатили свою поїздку самостійно.

Таку заяву на сторінці в Facebook зробив нардеп від СН Олександр Дубінський. Самі оплатили поїздку, за його даними, Дмитро Наталуха, Леся Забуранна, Сергій Нагорняк, Вадим Галайчук.

Дубінський вважає, що Фонд Сороса оплатив поїздку Марини Бардіної (помічниці Сергія Лещенка в минулому скликанні Верховної Ради).

Тільки 4 депутати "Слуги народу" самостійно оплатили поїздку до Давосу Колаж

Усім іншим депутатам витрати нібито повністю покрив олігарх Віктор Пінчук. У списку, який опублікував Дубінський, такі імена:

Давид Арахамия;

Александр Корниенко;

Алексей Жмеренецкий;

Андрей Жупанин;

Дмитрий Киселевский;

Евгения Кравчук;

Галина Михайлюк;

Юлия Овчинникова;

Роксолана Пидласа;

Дмитрий Припутень;

Егор Чернев;

Остап Шипайло;

Елена Шуляк;

Святослав Юраш;

Елизавета Ясько.

Дубінський додав, що більшість депутатів, які скористалися допомогою Пінчука, офіційні мільйонери.

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Як писав OBOZREVATEL, за політ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука на економічний форум у Давосі Кабінет міністрів заплатив трохи менше 18 тисяч гривень.

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