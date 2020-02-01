Головна Новини
1 лютого • оновлено в 21:33
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Особисті фінанси

Тільки 4 заплатили самі: Дубінський розкрив, хто дав гроші на поїздку "слуг" у Давос

2.1т
Читати матеріал російською

Тільки четверо з 20 депутатів фракції "Слуга народу", які відвідали швейцарський Давос, оплатили свою поїздку самостійно.

Таку заяву на сторінці в Facebook зробив нардеп від СН Олександр Дубінський. Самі оплатили поїздку, за його даними, Дмитро Наталуха, Леся Забуранна, Сергій Нагорняк, Вадим Галайчук.

Дубінський вважає, що Фонд Сороса оплатив поїздку Марини Бардіної (помічниці Сергія Лещенка в минулому скликанні Верховної Ради).

Новини
"Ідіть у свій брудний туалет!" "Слугу народу" підловили на нецензурщині

Тільки 4 депутати "Слуги народу" самостійно оплатили поїздку до Давосу

Тільки 4 депутати "Слуги народу" самостійно оплатили поїздку до Давосу

Колаж

Усім іншим депутатам витрати нібито повністю покрив олігарх Віктор Пінчук. У списку, який опублікував Дубінський, такі імена:

  • Давид Арахамия;

  • Александр Корниенко;

  • Алексей Жмеренецкий;

  • Андрей Жупанин;

  • Дмитрий Киселевский;

  • Евгения Кравчук;

  • Галина Михайлюк;

  • Юлия Овчинникова;

  • Роксолана Пидласа;

  • Дмитрий Припутень;

  • Егор Чернев;

  • Остап Шипайло;

  • Елена Шуляк;

  • Святослав Юраш;

  • Елизавета Ясько.

Дубінський додав, що більшість депутатів, які скористалися допомогою Пінчука, офіційні мільйонери.

Тільки 4 заплатили самі: Дубінський розкрив, хто дав гроші на поїздку "слуг" у Давос

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, за політ прем'єр-міністра України Олексія Гончарука на економічний форум у Давосі Кабінет міністрів заплатив трохи менше 18 тисяч гривень.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Економічний форум в Давосі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Економічний форум в Давосі
Особи
Джордж Сорос Єлізавета Ясько Віктор Пінчук Олександр Корнієнко Давид Арахамія Олександр Дубінський
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу політика
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
15
9
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Kykарина страна xoлопов и нищебpoдов, теперь официально!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги