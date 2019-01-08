Електроенергія в Україні подорожчає: коли і на скільки зростуть тарифи

Запуск в Україні з 1 січня нової моделі роздрібного ринку електроенергії на першому етапі не вплине на суми в платіжках для українців. Однак у перспективі економічно обґрунтовані тарифи на електрику будуть на 15-20% вищими за нинішні.

Про це заявив в ефірі ObozTV експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, коментуючи нові правила на ринку електроенергії.

"Зараз відбувається розподіл ціни, яку платив кожен споживач, на вартість електроенергії як товару і тарифу на розподіл електроенергії по електричних мережах низької напруги. Загальна сума в платіжках не зміниться", – пояснив експерт.

При цьому, за словами Рябцева, коли буде скасовано часткове державне регулювання на ринку електроенергії, відбудеться зростання вартості електроенергії.

"Зараз у нас 60% електроенергії виробляється на атомних станціях. Тариф, який визначений для цього виду генерації НКРЕКП, не відповідає сумарним витратам електростанцій. Якщо дивитися на суму, яку визначила економічно обґрунтованою НАЕК "Енергоатом", швидше за все зростання буде в межах 15-20%", – розповів він.

"Не слід думати, що введення ринку електроенергії обов'язково одразу означає появу вибору і зниження цін. Досвід країн, які проходили цим шляхом, показує, що спочатку ціни завжди росли, і в Україні швидше за все це відбудеться. Але цей шлях треба пройти", – наголосив експерт.

Рябцев спрогнозував, що правила нового ринку електроенергії запрацюють протягом 2019 року, хоча до офіційно оголошеної дати 1 липня всі необхідні заходи вжиті не будуть.

"Введенням нових правил держава сприятиме створенню конкурентних умов на ринку продажу електроенергії як товару конкретним споживачам. Можуть виникнути різні постачальники електроенергії, серед яких теоретично споживач може обирати постачальника... Як свідчить практика перетворення ринків у Східній Європі, це повинно відбутися протягом 2-3 років після введення нових правил роботи учасників ринку електроенергії", – пояснив він.

zn.ua

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