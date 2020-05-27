Тариф на газ в Україні впаде: Коболєв заявив про неймовірно низьку ціну
Українці в червні-липні будуть купувати газ за рекордно низькими цінами. Ситуація на європейському ринку призведе до падіння тарифу.
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв в ефірі одного з телеканалів, передає ЕП. "Ми очікуємо, що протягом червня та липня ціна газу побачить рекордно низькі рівні. Працюючи в цій індустрії, таку низьку ціну на хабі я ще не бачив. Очікуємо, що влітку ціна буде сильно коливатися. Думаю, буде падіння, але треба зрозуміти, що ближче до осені ціна, з великою ймовірністю, почне рости", – зазначив Коболєв.
Він пояснив, що на ціну газу в Європі тиснуть надлишкові обсяги скрапленого природного газу LNG, який надходить з Америки в ЄС, і пандемія коронавірусу, яка зменшила споживання всіх ресурсів у всьому світі. Відповідно, ці два фактори чинять тиск на ціну – пропозиція істотно перевищує попит.
"Підготовча робота до відкриття ринку газу для населення проведена ще в минулому році. Ми очікували відкриття ринку в минулому році, потім був перенос через політичні процеси, остання дата, мені відома – відкриття ринку повинне відбутися 1 липня", – сказав глава Нафтогазу.
Коболєв зазначив, що дуже важливо, щоб Нафтогаз разом з регулятором і урядом домовилися про повноцінний запуск ринку природного газу для населення і українські домогосподарства відчули вигоду від зниження цін на європейських хабах.
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