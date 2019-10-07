Такого більше не буде: що українцям потрібно встигнути купити восени

Осінь – це не тільки період сезонної нудьги і високих витрат на опалення, але і шанс купити дешевий iPhone або вдало продати квартиру. А ще – незабаром може подорожчати долар, з прилавків зникне літній одяг, а в Китаї почнеться масштабний розпродаж.

OBOZREVATEL зібрав сім головних речей, які потрібно встигнути зробити до кінця осені.

Купити літній одяг

Головний економічний закон – попит породжує пропозицію і підвищує ціни. І ті, хто добре вивчили це правило, знають: найдешевші футболки, плавки, шорти, сарафани й інший літній одяг продається восени. Взимку магазини повністю змінюють асортимент, а ось в осінні місяці ще є шанс купити залишки задешево.

Оскільки тримати одяг на складі в очікуванні наступного літа дорого і безглуздо, в цей період традиційно влаштовують розпродажі. Іноді ціни можуть бути на 40% чи й 50% нижче, ніж влітку.

Поміняти гривні на долари

Передбачати курс долара в Україні – все одно, що ворожити на кавовій гущі. Але деякі закономірності все-таки зберігаються. До кінця року традиційно долар трохи дорожчає. А ось цієї осені, за оцінками десятків опитаних OBOZREVATEL аналітиків, може досягти рекордно низької за чотири роки позначки, опустившись нижче 24 грн/$.

Ломитися в обмінники й банківські каси безглуздо. І не тільки тому, що валюту ще з лютого можна купувати онлайн, але й тому, що ніхто не може спрогнозувати наступний рік. Однак про всяк випадок, особливо якщо у вас заплановані зимові канікули за кордоном, краще припасти валютою восени.

Встановити кондиціонер

Те ж правило з попитом та пропозицією працює і з кондиціонерами. Якщо цього літа ви страждали від спеки, але грошей на кондиціонер не вистачало, восени є всі шанси заощадити.

Взимку кондиціонери практично не встановлюють, а ось в осінній період, коли спала спека, і вартість встановлення, і сама техніка обійдуться значно дешевше. За оцінками OBOZREVATEL, економія може становити приблизно 20%!

Замовити китайський смартфон

11 листопада в Китаї – свято холостяків. Деталі про те, чому саме цього дня і як саме святкують, упустимо. Головне – до свята всі китайські магазини влаштовують свій варіант "чорної п'ятниці". Розпродають усе і задешево.

Їхати через це в Китай, звісно, не найкраща ідея, а ось зайти на сайт популярного китайського маркету (а таких дуже багато) і замовити собі, наприклад, смартфон із доставкою – дуже навіть розумна пропозиція.

Продати квартиру

Сезонність спостерігається не тільки на валютному ринку. Українці рідше купують квартири влітку, активно шукають нове житло восени, а взимку й особливо в період свят відкладають переїзд у нове житло.

Тож якщо ви хочете здати або продати житло – дійте! Поки багато бажаючих, ціни можна підняти. А вже взимку і тим паче влітку знайти свого мешканця/покупця буде складніше.

Знайти нову роботу

Оксамитові сезони підійшли до кінця і саме час нарешті повернутися до активної роботи. Компанії вже планують бюджети на наступний рік, змагаються з конкурентами, шукають свої фішки й можливості зміцнити колектив.

Тому якщо є бажання знайти роботу – поновіть своє резюме і підпишіться на вакансії. Восени шанси на вдале працевлаштування будуть вищими.

Купити iPhone

З 11 жовтня стартують продажі новинки iPhone 11 в Україні. Щоб першими похвалитися телефоном перед друзями – варто вже подумати про те, де і коли ви придбаєте ґаджет. Зазвичай, старт продажів супроводжується величезними чергами.

Чому про нього варто подумати восени? Зазвичай магазини ще на початку грудня починають піднімати ціни на техніку, оскільки перед новорічними святами – вона розлітається, як гарячі пиріжки. Щоб не "потрапити на гроші", радимо вам купити ґаджет ще восени. Так ви вб'єте двох зайців – першими зможете оцінити новинку і зробити новорічний подарунок.

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