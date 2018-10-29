Залишать без дешевого хліба: у Києві пенсіонерів чекає новий ''сюрприз''

У столиці новий дефіцит — соціальний хліб. Його продають тільки в 20 кіосках. До кінця 2018 року ці фірми можуть зовсім зникнути. Малозабезпечені зможуть купити хліб тільки за картками, які поки ніде не видають.

Раніше у Києві налічувалося більше сотні пунктів, де можна було придбати соціальний хліб. Однак у їхніх власників почали спливати терміни договору на продаж. Тому більшість кіосків із соцхлібом перетворилися на суто комерційні пункти продажу хлібобулочних виробів. Про це пишуть "Вести".

За словами депутата Київради Тетяни Мелехової, інвестиційний договір із ПрАТ "Київхліб" про реалізацію хлібобулочних виробів за нижчими цінами був укладений лише на 3 роки. "Кіоски почали працювати не одночасно. А тому термін закінчення угоди на продаж соціального хліба в усіх кіосків закінчувався у різний час. Тому десь соцхліб можна було купити, а десь — ні", — говорить вона.

У столиці подейкують, що влада видаватиме малозабезпеченим картки знижок для купівлі хліба у тих же кіосках із дисконтом 20%. Однак мерія і диспетчерська служба 15-51 необхідною інформацією поки не володіють. Зацікавленим особам рекомендують звертатися за роз'ясненнями у "Київхліб".

За інформацією "Київхліба", для отримання карт зі знижкою, необхідно надати паспорт і пенсійне посвідчення. Нині видача карт не ведеться. На підприємстві обіцяють повідомити пенсіонерів про початок їхньої видачі, що почнеться на початку нового року.

Як раніше повідомив OBOZREVATEL замдиректора департаменту промисловості та підприємництва КМДА Денис Пікалов, столична влада розробляє умови для нового інвестдоговору. Він передбачить не лише соціальну ціну на хліб, але й на інші продукти — молоко, м'ясо, свіжі овочі.