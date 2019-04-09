"Сумнівів не було": шахраї в Україні запустили нові цинічні афери

Аферисти вигадують все нові способи видурити гроші у довірливих українців. Причому все частіше вони працюють дуже тонко. Так, що жертви навіть не підозрюють, як вони передають всі дані шахраям.

Не соромляться злочинці красти гроші навіть у важкохворих людей, яким гуртом збирають кошти на лікування. Їхні дані, картки та телефони легко знайти в інтернеті. Детальніше — у матеріалі OBOZREVATEL.

Гроші заморозили в архіві банку

Найпоширеніший спосіб вкрасти гроші — це виманити їх із банківської картки. Причому шахраї стають все більш витонченими і тиснуть на жертв психологічно.

Гроші

Про те, як мало не стала жертвою "розводу", розповіла OBOZREVATEL Ксенія Онищенко із Львівської області. Дівчина працює керівником з продажу у великій компанії.

"У мене в одному банку є кілька рахунків. Так мені зручно, однією карткою я розплачуюсь в інтернеті, іншу використовую для оплати в магазинах і ресторанах. Є накопичувальна, зарплатна. І от якось зранку почали приходити якісь СМС із банку: то новина, то реклама, бо у мене з картки зняли 3 тис. грн. І лунає дзвінок саме з банківського номера телефону. Молодик каже впевнено, мовляв, він зі служби безпеки мого банку, називає мене по імені та по батькові. І повідомляє, що шахраї вкрали у мене 3 тис. грн, але їм вдалося ту суму заморозити в архіві банку. Причому говорить він довго, хвилин 10, поки доходить до суті", — повідомила Ксенія.

"Представник служби безпеки банку" запропонував Ксенії заблокувати всі її рахунки. Причому він назвав всі суми на кожному рахунку аж до копійок. Це викликало впевненість, що він таки банківський працівник. Коли прийшла СМС із кодом блокування рахунків, дівчина ні в чому не сумнівалася і передала ці цифри по телефону "банківському працівнику".

Схема з порятунку грошей

"Потім він мені запропонував схему, як врятувати мої гроші. Треба було з усіх рахунків перерахувати суми на мою одну дебетову карту. Це все відбувалося онлайн. Я погодилася, адже гроші я перераховую собі. Він весь час ставив питання, назвав номер мого паспорта, мою адресу. І коли він запитав моє кодове слово, я назвала. Бо сумнівів у мене не було", — розповідає Ксенія.

Коли вся сума накопичень, а це приблизно 100 тис. грн, опинилися на її одній карті, щось їй підказало, що це може бути шахрайство. Вона хотіла швидко перевести гроші на карту чоловіка, і почала проводити операцію онлайн.

Шахраї входять у довіру

"Але вони бачили все, що я робила. Тут-таки він мене зупинив і сказав, що якщо я зараз це зроблю, то операція буде вважатися шахрайською, банк її заблокує і мені доведеться дуже довго доводити свою правоту. Я зупинилася", — каже дівчина .

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Причому розмова тривала вже хвилин 40. Чоловік просив зачекати на лінії, потім повертався і вибачався, казав, що він там щось перевіряв. Потім він відрекомендував Ксенії її персонального менеджера Ельвіру Борисівну, яка мала створити новий осередок, куди дівчина переведе гроші, а потім розкидає їх за новими рахунками.

"Але в час, коли він сказав "введіть номер карти Ельвіри Борисівни і переведіть туди всю суму", я раптом прокинулася. Я сказала: "З'єднайте мене з менеджером банку". Він з'єднав, відповів інший молодик, сказав, що все правильно. Але я все ж таки не погодилася і сказала, що зараз сама передзвоню в банк. Вони почали мене вмовляти, мовляв, якщо зараз закрию сесію, то вкрадені гроші не повернуться. Але я повісила трубку, передзвонила в банк, мене негайно з'єднали з відділом, де займаються шахрайством. Мої рахунки заблокували, порадили заблокувати і номер телефону, звернутися в поліцію і перевипустити всі карти", — згадує Ксенія.

Крадуть гроші у хворих людей

Гроші Ксенії вдалося зберегти. Щоправда, далеко не всім так щастить. Не так давно аферисти таким самим способом виманили 180 тисяч гривень у жінки, хворої на рак. Марія Пардусон із Рівного збирала гроші на дорогі ліки, у неї 4 стадія онкології і з'явилися метастази в легенях. Все місто збирало потрібну суму.

Марія Пардусон news.bigmir.net

Жінка очікувала переказ великої суми, і коли їй подзвонили з банку, вона нічого не запідозрила. Аферисти запитали, чи не чекає вона найближчим часом платіж. Потім сказали, що гроші їй прийшли, але від юридичної особи, а це заборонено. Тому карту їй заблокують. Дзвонили шахраї з номера, який був дуже схожий на банківський. Вони запропонували жінці свій вихід із ситуації — мовляв, давайте переведемо ці гроші на інший рахунок. Вона погодилася.

Шахраї також дуже довго розмовляли з жінкою, відключалися, переключалися, потім знову поверталися, але просили не класти трубку. В результаті вся сума була вкрадена.

Зараз Марії знову збирають гроші на лікування. Крім рідкісного препарату, їй необхідно пройти дорогий курс лікування.

Затримано одного шахрая Факти

Нещодавно поліція в Маріуполі затримала одного з шахраїв, який разом зі спільником вкрав у онкохворої дитини майже мільйон гривень. Вони розкидали ці гроші на дев'ять різних рахунків. Напарник не затриманий, оскільки він перебуває у місцях позбавлення волі на непідконтрольній території.

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