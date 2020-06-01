Сумки дружини, 17 годинників і ресторани: "слуга" Тищенко оприлюднив декларацію за 2019 рік

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко оприлюднив декларацію за 2019 рік.

Документ опублікований на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. У ньому вказані кілька квартир, 17 годинників, автомобіль, ресторани, а також сумки і коштовності дружини.

Тищенко разом із сім'єю користується квартирою площею 158,1 кв. м вартістю 7,55 млн грн (належить Віталію Сітаку), квартирою площею 53,4 кв. м (власність його батька).

Спільно з іще трьома громадянами України він володіє (частка 25,55%) нежитловим приміщенням у Києві площею 283,5 кв. м.

У розпорядженні Тищенка автомобіль Mercedes-Benz S400 2019 року випуску вартістю 2,6 млн грн. Ще одне авто, Audi A8, належить батькові нардепа.

Також у нього 3 годинники Rolex, 2 – Audemars Piguet, 2 – Patek Philippe, Hublot, Breguet, Bovet 1822, Graham.

У дружини Тищенка Алли Барановської 6 елітних годинників; 9 брендових сумок: Hermes Kelly, Prada, Balenciaga, Celine, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent; клатчі від Valentino, Dior, Chanel; сережки з діамантами Tiffani&Co, каблучка Bulgari і браслет від Cartier; на неї записана квартира у Києві площею 74 кв. м, земельна ділянка 1000 м і паркомісце; їздить дружина нардепа на Mercedes-Benz CLA250 2014 року.

Спільно з Володимиром Шапенком Тищенко володіє торговими марками "ресторан-бар Сейф", "Рішельє", "Велюр", "Наша карта", "суші-бар Пухнастий", "Тургенеф", "Супермодель року", "ресторан "Три вилки", Coin organic cuisine restaurant, Coin; нардепу належать торгова марка facebook cafe, Bar Lobby, "Бар квітів від Миколи Тищенка", Nikolay Tishchenko restaurants since 1998 ТМ "Wlunch" спільно з ТОВ "Інвест новація", кінцевим бенефіціарним власником якого є Степан Черновецький.

Дружині нардепа належить 50% в ТОВ "Дружба Бранч" (ресторанний бізнес), 50% – в ТОВ "Кеплер 452" (ресторанний бізнес). З кінця 2018 року – 30% в ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Рімід" (ресторанний бізнес), 28,75% у ТОВ "Світ ЛТД" (ресторанний бізнес), співвласником в яких також виступає Володимир Шапенко.

Протягом минулого року Тищенко заробив 596,1 тис. грн: 174,1 тис грн зарплати народного депутата; 156,8 тис. грн відшкодування виплат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень; 30,7 тис. гривень компенсації за проїзд; 180 грн на службові відрядження по Україні від управління справами апарату Верховної Ради; 22,3 тис. грн від партії "Слуга народу"; 40,7 тис. грн зарплати за сумісництвом у ТОВ "Світ" ЛТД, 80,8 тис. грн – від ТОВ "Виробничо-комерційна фірма "Рімід", 2,66 тис. грн виплат від ТОВ "Контрамарка Україна", 68 тис . грн додаткового блага від ТОВ "Самсунг Електронікс Україна"; 166 грн відсотків у банку "Глобус".

Барановська заробила в 2019 році 445,2 тис. грн: 293,2 тис. грн від підприємницької діяльності; 150 тис. грн від надання майна в лізинг від ТОВ "Компанія "Конкорд"; 1,9 тис. грн призових виплат від ТОВ "Тотал Маркетинг Едженсі" і 193 грн відсотків у банку "Глобус".

В українському банку "Глобус" нардеп зберігає 29,7 тис. грн і €10, а в ПриватБанку 17 грн. Ще $1,5 тис. лежать на рахунку в Bank of America (США). Готівкою у нього 7,9 млн грн, $37 тис., €11 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков подав свою декларацію за 2019 рік. У ній він вказав будинок площею 492,2 кв.м в Софіївській Борщагівці (село поряд із Києвом) вартістю майже 3 млн грн, кілька квартир у столиці й області. Також квартирами і будинком володіє його дружина Юлія Чайка.