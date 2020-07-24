Суд закрив справу проти Зеленського за порушення закону
Печерський районний суд Києва ухвалив закрити адміністративне провадження відносно президента України Володимира Зеленського.
Текст рішення опублікований в Єдиному реєстрі судових рішень. Справу проти глави держави відкрили 7 липня після звернення глави Національного агентства з питань запобігання корупції (НАПКА) Олександра Новікова.
Причина – несвоєчасне подання Зеленським повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Згідно з рішенням суду, справу закрили "у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення".
Відзначається, що дія закону "Про запобігання корупції" поширюється на президента, однак за ст.105 Конституції він користується правом недоторканності на час виконання повноважень, тому проти нього не може бути порушено кримінальну справу.
Як писав OBOZREVATEL:
В кінці травня Зеленський опублікував декларацію про доходи, які за рік склали 28,6 млн грн. До держбюджету глава України сплатив 3,6 млн грн. Також Зеленський позбувся акцій чотирьох торгових марок, зареєстрованих в РФ.
На початку липня Зеленський особисто поінформував Національне агентство з попередження корупції (НАПКА) про порушення ним законодавства: не надав повідомлень про суттєві зміни в майновому стані. Зеленський додав, що "всі громадяни України є рівними перед законом, і готовий нести відповідальність за порушення у відповідності до чинного законодавства".
У той же день НАЗК виписало президенту Володимиру Зеленському два адміністративних протоколи та повідомили, що передадуть матеріали справи до суду.