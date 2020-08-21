Суд визнав винним волинського митника за сотні тисяч доларів у польському банку

У Луцьку суд визнав винним колишнього головного інспектора митного поста "Володимир-Волинський" Романа Середу у приховуванні сотень тисяч доларів на рахунках польського банку.

За недостовірне декларування ексчиновника оштрафували на 51 тис. грн та заборонили три роки працювати на митниці. Про це йдеться у публікації "Слідство.Інфо".

Як сказано у вироку суду, Середа працював у митних органах Волинської області з 1999-го до вересня 2019 року, дослужившись до посади головного державного інспектора митного поста "Володимир-Волинський".

На початку 2016 року він приїхав до польського Любліна і відкрив у відділені банку Alior Bank SA рахунок на своє ім’я, на який поклав $180 тис. Згодом він поповнював його кілька разів.

"За даними слідства, на кінець 2016 року на рахунку Середи було $199,3 тис. На кінець 2017 року він зберігав майже $109 тис. у цьому банку. Утім, судячи з вироку суду, у деклараціях майнового стану він не відображав наявність цих заощаджень", – написав сайт.

Середа в суді свою вину не визнав. Він запевняв, що нібито зберігав у цьому банку не власні гроші, а кошти польського держслужбовця, який начебто не міг цього зробити сам. Також Середа зауважив, що його декларації замість нього заповнював знайомий експерт, який не вважав за потрібне вказувати ці кошти.

Врешті суд вирішив, що доказів вини Середи у недостовірному декларуванні достатньо. Йому призначили 51 тисячу гривень штрафу та позбавили права обіймати посади у митних органах впродовж трьох років. Втім, ексчиновник має право оскаржити це рішення в апеляції.

У декларації перед звільненням у вересні 2019 року Середа вказав, що його сім’я володіє кількома об’єктами нерухомості на Волині. Також він отримав майже 172 тисячі гривень зарплати на митниці. Жодних заощаджень ексчиновник не задекларував.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив голову Мінфіну Сергія Марченка у зриві реформи Державної митної служби. Він навів докази корупції в ДМС.

В грудні 2019 року стало відомо, що начальник об'єднаної Галицької (колишньої Львівської) митниці Володимир Цабак їздить на цілому автопарку розкішних авто, володіти яким йому, найімовірніше, не по кишені. А на підконтрольних йому пунктах пропуску, ймовірно, діє система поборів з водіїв фур та бусів, що приносить її організаторам до $2 млн щодоби.