Субсидії по-новому: Кабмін готує нововведення для українців в багатоповерхівках

Згідно з новою постановою про субсидії в Україні сусбсідіанти, які мешкають в багатоквартирних будинках з централізованим опаленням, будуть виділені в окрему категорію, щоб гроші їм перераховувалися безготівково, на картку.

Також, згідно з новою постановою, будуть змінені соціальні нормативи споживання газу. Про це повідомили в прес-службі Мінсоцполітики України.

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"Соціальні нормативи поступово наближаються до норм фактичного споживання, - заявив міністр соцполітики України Андрій Рева. - За останні чотири роки споживання газу скоротилося на 5 млрд. куб м на рік. Це дуже велика цифра, яка спростовує твердження, що система субсидій не спонукає людей до заощадження".

Також змінами передбачено введення норми про обов'язкову оплату своєї частки.

П'ятьом категоріям претендентів на субсидії необхідно буде повторно подавати декларацію з метою верифікації прибутків. Останній раз вони це робили в 2015 році.

Спрощено і полегшено нарахування субсидій для внутрішньо - переміщених осіб. В цілому, нове положення про субсидії - це комплексний документ, що дозволяє фахівцям вирішити ряд проблем, що накопичилися в системі адресної допомоги. У той же час, положення є підготовчим етапом до початку монетизації субсидій. Цей процес має початися з 1 січня 2019 року. Хоча механізм проведення цього процесу ще до кінця не відпрацьований, однак міністр соцполітики вважає, що монетизацію потрібно проводити поступово, в три етапи: перший розпочнеться з 1 січня, другий - з 1 травня, а заключний третій - з 1 жовтня 2019 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки добросовісні платники спожитої послуги. Житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку. При наявності заборгованості за спожиті послуги більш ніж за 2 місяці субсидія на електроенергію не буде нараховуватися.

Українців, які отримують субсидії, будуть відвідувати інспектора , які оцінять матеріальний добробут субсідіантов.