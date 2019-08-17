Субсидії доведеться повернути в бюджет: у частини українців заберуть допомогу

В Україні після перевірки всіх, хто незаконно отримував субсидію, зобов'яжуть повернути її в державний бюджет.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. У постанові Кабміну сказано, що повернути субсидію потрібно добровільно. А якщо цього не станеться, то через суд. Правда, стягнути гроші за допомогою суду вкрай складно. Виконавча служба працює неефективно, відсоток виконаних рішень суду невисокий. Тому в гіршому випадку суд зобов'яже виплачувати частину зарплати або виконавець спробує потрапити в квартиру і в рахунок "зайвої" субсидії заарештувати і продати на аукціоні майно.

Ще один варіант, при якому доведеться повернути вже виділені гроші – якщо ви отримували безготівкову субсидію і не використовували її повністю. "Після закінчення опалювального (неопалювального) сезону невикористана сума житлової субсидії, яка надавалася не в грошовій формі, повертається керуючим, об'єднанням, виконавцем комунальних послуг до державного бюджету в повному обсязі на підставі акта розрахунку", – йдеться в постанові Кабміну.

Серед цього мільйона українців в значній мірі будуть пенсіонери, яким більше 70 років Liga.net

Хто не отримує субсидію:

є будинок площею від 200 кв. м, або квартира від 120 кв. м;

машина віком до 5 років;

зробили покупку на суму від 50 тис. грн;

Останнім часом не платили ЄСВ і не перебували на обліку в Центрі зайнятості.

Кілька днів тому Кабінет міністрів прийняв рішення дозволити отримувати знижку не тільки через Ощадбанк, а й через інші банки. Це швидше технічний рішення дозволить порушити існуючу монополію. Наприклад, бюджет на субсидії становить близько 50-55 млрд грн. Комісія банку – 0,7%. Якщо за допомогою "Ощад" перевести українцям 30 млрд грн, то державна установа отримає 210 млн.

Очікується, що мова йде про банки, яким Міністерство фінансів дозволило виплачувати пенсії для українців. До цього переліку входять 38 фінустанов.

І чим багатша субсідіант, тим менше ця "частина". Отже, формула розрахунку субсидій не змінювалася і, як заявляють в Кабміні, залишиться в такому вигляді і в майбутньому. Сукупний дохід сім'ї ділять на кількість людей. Після отриману суму ділять на 2, на прожитковий мінімум і множать на 15%.

Наприклад, якщо сім'я з трьох осіб має сукупний дохід в 10 тис. грн, розмір її субсидії порахують так: 3333 х 15% / (2 х тисячі вісімсот п'ятьдесят-три). В результаті отримаємо 0,134. Цю цифру необхідно помножити на сукупний дохід сім'ї. 10 000 х 0,134 = 1349 грн. Таким чином, сім'я сама може платити за комуналку 1349 грн. Якщо в платіжках приходить сума більше, то все інше покриє держава. Припустимо, що в сумі комуналка для такої сім'ї обходиться в межах соціальних нормативів рівно в 2500 грн. 1349 грн повинні заплатити самі, а решту 1151 грн виділять з бюджету.

Але при цьому, якщо витратити менше нормативу і, наприклад, загальна сума в платіжках складе вже 2200 грн, з бюджету прийдуть всі ті ж 1151 грн. А сім'я зможе замість 1349 грн витратити всього 1049 грн (2200 - тисяча сто п'ятьдесят одна).

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово сплачуватимуться комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій. Українці зможуть отримувати субсидії готівкоючерез відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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